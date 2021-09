Wat is opvallend aan de MG Marvel R Electric?

Met de Marvel R begint het offensief van MG pas echt. Het Chinese automerk brak in Nederland door met de relatief goedkope ZS EV. Volgens een woordvoerder gaan nu alle remmen los en kunnen we de komende jaren minstens vijf nieuwe modellen verwachten.

Nu is de Marvel R actief in een segment waarin de concurrentie moordend is. Hij moet het opnemen tegen auto’s als de Hyundai Ioniq 5, de Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4. Hoe kun je je dan nog onderscheiden als nieuw merk? MG probeert het met snelheid. Er komen twee versies van de Marvel R naar Nederland, beide met een 70 kWh-batterij. Een met achterwielaandrijving, een met 4WD. Vooral de 4WD-versie is spectaculair: hij is goed voor 288 pk en 665 Nm en sprint in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/h. MG belooft dat je 370 kilometer kunt rijden met een volle accu.

Geinig natuurlijk, zo’n snelle versie, maar na drie keer sprinten heb je het ook wel gezien. De achterwielaangedreven Marvel R is praktischer, want hij heeft een wat grotere actieradius van 402 kilometer. 180 pk en 410 Nm zijn bovendien allerminst waarden om je schaamtevol terug te trekken achter de Chinese Muur. Bij beide versies is de batterij in 30 minuten van 30 naar 80 procent opgeladen, en in 43 minuten van 5 naar 80 procent. Daarmee zet hij zeker geen maatstaven. Ter vergelijking: de batterij van de Hyundai Ioniq 5 laadt van 10 naar 80 procent in 18 minuten.



Wat is goed aan de MG Marvel R Electric?

Chinese merken weten ondertussen uitstekend hoe je goede auto’s bouwt. SAIC, het moederbedrijf van MG, heeft al decennia een joint venture met Volkswagen. Het karakter van de auto is dan ook precies wat de Europese klant graag wil: een comfortabel afgestemd onderstel dat ook weer niet te zompig is, een behoorlijk communicatieve besturing en een mooi afgewerkt dashboard. Bovendien zit het met de ruimte ook wel goed, met name achterin. Ook aan de details is gedacht, zoals een goede geluidsinstallatie van Bose. Verder zijn alle moderne veiligheidssystemen standaard.



Wat bevalt minder aan de MG Marvel R Electric?

Tijdens onze testronde door de fraaie Betuwe denken we goed na over vraag. In de basis is de MG Marvel R een uitstekende auto. Maar wat zijn we inmiddels verpest door de Hyundai Ioniq 5. Die auto is de norm der dingen en elke concurrent verbleekt in de schaduw van deze fraaie Koreaan. Niet alleen dankzij het sublieme uiterlijk, maar ook omdat de Ioniq 5 niet te kloppen is met zijn laadsnelheid. Het maakt nogal een verschil of je een kwartier of meer dan een halfuur moet wachten totdat de batterij weer bijna vol zit. Gewoon goed is niet langer goed genoeg als je Hyundai bang wilt maken.



Wanneer komt de MG Marvel R Electric naar Nederland en wat is de prijs?

De MG Marvel R Electric komt in de tweede helft van oktober 2021 naar Nederland. MG vermeldt alleen dat je tussen de 40.000 en 50.000 euro voor de Marvel R betaalt. Concurrenten als de Skoda Enyaq iV en de Hyundai Ioniq 5 zijn ongeveer even duur. De Marvel R is wel completer uitgerust; de warmtepomp waarmee je het interieur vast kan verwarmen of verkoelen voordat je gaat rijden, is standaard. De MG is te koop bij een aantal dealers van de Van Mossel Automotive Group.



Wat vind ikzelf van de MG Marvel R Electric?

We reden in 2021 al veel Chinese elektrische auto’s. Dat beviel matig (Seres 3), prima (Aiways U5) of zelfs goed (Lynk & Co 01). De MG Marvel R Electric komt wat ons betreft ook in het linkerrijtje, bij de Lynk & Co 01. De banden van moederbedrijf SAIC met Volkswagen komen van pas. Je ziet dat de Chinezen veel aandacht hebben besteed aan de afwerking en de afstemming van het onderstel. De actieradius, accucapaciteit en laadsnelheid zijn in orde, maar staan (zoals bij alle elektrische middenklasse-suv’s van dit moment) in de schaduw van de Hyundai Ioniq 5.