TEST – Waarom de MG Marvel R niet succesvol is (maar de Hyundai Ioniq 5 wel)

De MG Marvel R is het elektrische vlaggenschip van MG. Maar er is weinig animo voor. De MG ZS en de MG4 zijn veel populairder. Hoe komt dat toch? Een vergelijking met de Hyundai Ioniq 5 verklaart alles.

Laten we even kijken naar de Nederlandse verkoopcijfers: 273 stuks van de MG Marvel R tegenover 3424 exemplaren van de Hyundai Ioniq 5. Wij hebben beide auto's getest en denken te weten hoe dat komt.

MG Marvel R: (bagage)ruimte valt tegen

Als je de elektrische suv’s naast elkaar parkeert, springt de retro-achtige Ioniq 5 het meest in het oog. Met zijn scherpe lijnen en pixelachtige verlichting valt hij meer op dan de futuristische Marvel R. Zie je trouwens dat beide auto’s verzonken deurgrepen hebben? Die van de MG voelen wat scherp aan, de moderne handvatten van de Hyundai zijn wel afgerond en vriendelijk voor je vingers.

Dan de binnenkant. Het grote beeldscherm dat het interieur van de Marvel R domineert, heeft absoluut een bepaalde aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd snoept het scherm kostbare ruimte in de breedte op. De Ioniq 5 is baas boven baas op het gebied van bewegingsvrijheid, want het gebied tussen de voorstoelen is open. Sowieso biedt de Hyundai meer hoofd- en beenruimte. Al is het verschil niet zo groot.

Wat betreft de veiligheidsuitrusting en het materiaalgebruik geeft de Ioniq 5 ook het goede voorbeeld. Maar dat Hyundai hoogwaardige auto’s bouwt, komt voor ons niet als een verrassing. We vinden het wel verwonderlijk dat de Marvel R, het vlaggenschip van het in Europa zo hard aan de weg timmerende MG, niet beter uit de verf komt. Neem bijvoorbeeld de kofferbak: terwijl de Hyundai 527 liter verstouwt met de achterbank in gebruik, komt de MG niet verder dan 357 liter.

Hyundai Ioniq 5 heeft betere EV-functies

Snelladen is het leukst met de Hyundai Ioniq 5. Hoewel de versie met 58 kWh-batterij niet kan laden met 220 kW, zoals de 77,4 kWh-variant, is een maximaal laadvermogen van 180 kW ook beregoed. In ongeveer 20 minuten gaat het accupeil van 10 naar 80 procent. Met een MG duurt het bijna twee keer zo lang. De Marvel R verorbert gelijkstroom met maximaal 90 kW.

De Marvel R is wel een kei in het verbrassen van elektriciteit: gemiddeld genomen verbruikt hij 2 kWh méér per 100 kilometer dan de Ioniq 5. Maar eerlijk is eerlijk: bij MG heeft een grotere batterij (69,9 kWh) en komt zo iets verder op een acculading stroom. Zo’n 300 kilometer in de echte wereld.

Elektrische auto’s remmen af op de elektromotor zodra je het gaspedaal loslaat. Hoe krachtig dat gebeurt, kun je bij de Marvel R regelen met drie standen. Het echte one pedal driving, waarbij de auto volledig tot stilstand komt, biedt alleen de Ioniq 5. Daarom heeft de Hyundai een streepje voor.



Conclusie

De Ioniq 5 is ruim, praktisch, degelijk én een kei in snelladen. Ook al laadt de versie met de kleine batterij niet zo snel als de versie met de grote, 180 kW is evengoed indrukwekkend. De MG Marvel R is de nieuwkomer en de reden dat we deze vergelijkende test doen, maar hij hobbelt maar een beetje achter de sterspeler aan. MG gaf zijn vlaggenschip wel een complete uitrusting, maar vergat de puntjes op de i te zetten. En daar kom je in dit deel van de EV-markt niet mee weg. In Auto Review 12/2022 lees je de volledige test.