De Kia EV6 ziet er niet alleen stoer uit, zo rijdt hij ook

Of je de Kia EV6 nu een SUV, cross-over of liftback noemt, maakt niet uit. Feit is dat-ie er door zijn lage daklijn en coupéachtige achterruit sportief uitziet. En dat niet alleen, hij onderscheidt zich ook van de massa. Zeker als je wat meer inzoomt op de details. De voorkant is niet zo’n kale, dichte neus als veel andere elektrische auto’s hebben. De led-koplampen zijn optisch met elkaar verbonden door een zwarte strip, en onder de bumper zit een grote luchtinlaat. Zo lijkt de EV6 nog breder dan hij in werkelijkheid al is.



Ook in het donker herken je de Kia EV6 uit duizenden

Van opzij gezien worden de flink uitgeklopte wielkasten standaard al lekker opgevuld door 19-inch lichtmetaal. Sommige versies hebben zelfs 20- of 21-inch wielen (EV6 GT). Een van de coolste designelementen vinden we de dorpellijst, die aan de achterkant omhoog loopt en zo de verbinding zoekt met de wagen-brede achterlichtpartij.



Dit cluster van een miljoenmiljard LED-lampen is geïntegreerd in een ducktail-achtige spoiler. Met die imposante lichtpartij is de Kia EV6 zelfs in het donker uit duizenden te herkennen. Door de spoilerwerking worden bovendien ongewenste luchtwervelingen achter de auto voorkomen. En dat zorgt weer voor een lager verbruik en een strakker rijgedrag.

Indrukwekkende prestaties Kia EV6

Doordat Kia het accupakket in de bodem van de EV6 heeft geplaatst, ligt het zwaartepunt laag. Gecombineerd met een lange wielbasis en een flinke spoorbreedte voor en achter, is dit een solide basis voor een rotsvaste wegligging. Met een vermogen van 170, 229, 325, of zelfs 585 pk in de indrukwekkende EV6 GT, is dat geen overbodige luxe.



De basisversie gaat al in 8,5 seconden van 0 naar 100 km/h, de populaire 229 pk-variant doet dat in 7,3 tellen. Dat is niet wereldschokkend, maar de achteloosheid waarmee het gaat, laat je telkens weer gniffelen. Daarvoor moet je de auto niet in de Eco-stand laten staan trouwens, maar in Normal of Sport is het beest los. Beweeg je rechter grote teen, en de EV6 sleurt je zonder nadenken voorwaarts. De twee krachtigste versies van de EV6 hebben twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Die zorgen er samen voor dat de Kia EV6 de honderdsprint als een malle afraffelt. In 5,2, respectievelijk 3,5 seconden. Dat zijn sportwagenprestaties, zonder dat de wielen ook maar een moment hun grip verliezen.



Bijzondere constructie: IDA

Voor een optimale wegligging van een auto, wil je het onafgeveerde gewicht zo laag mogelijk houden. Daarom gebruikt Kia veel aluminium onderdelen. De EV6 voegt hier een unieke constructie aan toe: IDA (Integrated Drive Axle). Hierbij zijn de aandrijfassen en de wiellagers tot één geheel samengebouwd. Behalve een lager gewicht zorgt dit voor een zeer stabiele en degelijke constructie.



Wat is er nog meer bijzonder aan het onderstel van de Kia EV6?

Ter ondersteuning van het prestatiepotentieel van de Kia EV6, heeft de fabrikant speciale hydraulische schokdempers gemonteerd. Zonder de tussenkomst van elektronica, stemmen de dempers hun werking automatisch op de omstandigheden af. Breng je oma kalmpjes naar de bridgeclub of rijd je op een slecht wegdek, dan worden oneffenheden mooi soepel verwerkt. Met behulp van een speciaal ventiel, wordt de demping juist steviger wanneer je er een sportieve rijstijl op nahoudt. Het overhellen in bochten en het duiken bij afremmen worden op die manier tot een minimum beperkt. Zo weet de auto zijn stevige gewicht mooi te verbloemen.

Zeker met de 325 sterke, vierwiel-aangedreven Kia EV6 is het op kronkelende bergwegen leuk stoeien. Een echt gevecht wordt het gelukkig nooit; de auto deelt geen gemene knietjes uit en zal je nooit in je ogen prikken. Zo maakt het onderstel de stoere en sportieve looks van de EV6 helemaal waar.