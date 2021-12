Volkswagen maakt prijzen bekend van Polo GTI - Maar je wilt toch zélf sturen?

De term ‘supermini’ lijkt te zijn uitgevonden voor de Volkswagen Polo GTI. Al vanaf de eerste generatie staat de snelle maar compacte Volkswagen garant voor rijplezier. De specificaties voor de nieuwste editie beloven dan ook veel goeds: 207 pk, 0-100 in 6,5 seconden en een topsnelheid van 240 km/h. Via een zeventraps automaat wordt het vermogen van de 2.0 TSI turbomotor overgebracht op de voorwielen. Combineer dit met het standaard adaptieve Sport Select-onderstel en elektronisch sperdifferentieel, en je bent niet meer achter het stuur weg te slaan.

In de Polo GTI krijg je hulp bij het rijden

Des te opvallender dus dat gedeeltelijk autonoom rijden tot de opties behoort. Volkswagen gaat prat op Travel Assist, een keten aan rijassistenten die onder andere helpen bij sturen, remmen en optrekken. “Het enige dat jij hoeft te doen, is je handen aan het stuur houden” roepen de trotse Duitsers over het systeem. In eerste instantie staat dit haaks de sportieve ambities van de Polo GTI. Maar buiten Max Verstappen rijdt er toch niemand áltijd op het scherpst van de snede? Juist in het rustige dagelijkse verkeer wil je dat je Polo gewoon een Polo is. Dan bieden de rijhulpjes extra comfort en veiligheid. Denk aan het automatisch afstand houden tot voorliggers, of het keurig binnen de wegmarkeringen blijven rijden.

De Volkswagen is rijk uitgerust

Voor de prijs van 37.990 euro krijg je meer dan enkel een razendsnelle, deels zelfrijdende Polo. Een digitale cockpit, 8-inch multimediasysteem, Apple Carplay of Android Auto, klimaatcontrole, parkeersensoren, een met leer bekleed sportstuur én sportstoelen, het is allemaal standaard. Van buiten is de nieuwe Volkswagen Polo GTI te herkennen aan zijn sportieve bumpers, honingraatgrille, zwarte dorpels en rode accenten.