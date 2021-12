8 dingen die ons opvielen bij de eerste Nissan Ariya in Nederland

Nieuwe elektrische suv's overspoelen de automarkt. In Auto Review testen we elke maand één of meerdere nieuwe modellen. Na de komst van de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6, en de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV, is nu het wachten op de Nissan Ariya.

In juni 2022 staat de Nissan Ariya bij de dealer, maar wij kunnen nu al kort kennismaken met een Japans exemplaar. Hij staat naast de grasmat van de Johan Cruijff ArenA, het stadion waar 148 Nissan Leaf-batterijen helpen met de energievoorziening. Wat valt ons op bij de eerste kennismaking?



1. De Nissan Ariya (2022) trekt zijn broek hoog op

Je zou denken dat alle elektrische suv's op elkaar gaan lijken, maar de Ariya heeft toch een eigen design dat herkenbaar is. Door de hoge carrosserie en het lage dak ziet het eruit alsof hij zijn broek hoog optrekt. Tussen de handgrepen en de zijruiten loopt een horizontale vouw over de zijkant en de koplampen zitten ook op deze hoogte. Alle gekheid op een stokje: de Ariya oogt slanker en stijlvoller dan de Volkswagen ID.4.

2. De Ariya heeft twee laadkleppen

Achter elk voorwiel zit een laadklep. Achter de ene zit de gewone laadpoort en achter de andere de snellaadpoort. Bij het Japanse showmodel is dat een Chademo-connector, maar voor Europese klanten plaatst Nissan de bij ons veel populairdere CCS-poort. Daarmee kun je snelladen met 130 kW.

3. Nissan Ariya: snelladen met maximaal 130 kW

Het was al langer bekend dat de Nissan Ariya zou snelladen met 'slechts' 130 kW. Maar door de komst van de Hyundai Ioniq 5 (220 kW) en de Kia EV6 (240 kW), hoopten we vurig dat Nissan de stroomleiding zou uitboren tot bijvoorbeeld 150 kW. Maar nee, de Ariya laadt even snel als de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV (beide 125 kW). Dat is prima, maar niet vooruitstrevend.

4. Het interieur is mooi

Welke kleur hoort bij elektrische rijden? Groen of blauw, denken sommige automerken. Nissan gaat op de chique toer met koperkleurige accenten. In combinatie met een antraciet dashboard en twee grote beeldschermen, ziet interieur er duur uit. De kleine versierseltjes op een paneel onder het dashboard en de deurpanelen vind je terug op de neus van de auto (in het zwarte schild). Zulke details maken ons blij.

5. Beenruimte zit tussen de EV6 en de Model Y

Nissan is zelf zeer content met de vlakke vloer van de Ariya, want een elektrische auto hoeft geen hobbels in de vloer te hebben. Máár diezelfde vloer ligt wel vrij hoog. Hierdoor is de beenruimte achterin voldoende, maar niet geweldig. Je kunt je voeten onder de voorstoelen steken (hier wint de Ariya het van de Kia EV6), maar je zit wel met opgetrokken knieën. Bij lange mensen zweven de bovenbenen boven de achterbank. Achterin een Tesla Model Y zit je ruimer.

6. Het digitale instrumentarium staat schuin

De bestuurder is de belangrijkste persoon in de auto, dat weet elke automobilist. Daarom keken we raar op toen we zagen dat het digitale instrumentarium niet recht voor je neus staat. Het staat een beetje schuin op het dashboard. Alsof je vanuit links in de zaal naar een bioscoopfilm kijkt. Hier gaan we nu nog geen conclusies aan verbinden, want het was een Japanse auto met het stuur aan de verkeerde kant. Maar we gaan er wel op letter wanneer we met de Europese versie rijden.

7. Je ziet de knoppen ook als ze uit staan

Op persfoto's van het dashboard (foto links) zie je een draaiknop voor het volume, met daaronder een rij touchknoppen. Achter elke touchknop zit een lampje en we vroegen ons af of de knoppen helemaal zouden verdwijnen als je de auto uitschakelt. We hebben het gecheckt en het antwoord is nee: de icoontjes van de knoppen blijven zichtbaar. Net als de vette vingers (foto rechts).

8. De Nissan Ariya (2022) prijzen zijn niet mals

De goedkoopste Nissan Ariya kost 47.390 euro. Dat is meer dan 45 mille, dus particuliere kopers krijgen geen subsidie. De zakelijke rijder (dé doelgroep voor de Ariya), betaalt 16 procent bijtelling over de eerste 35.000 euro en over de rest de volle mep (22 procent). Dus elke euro boven de 35 mille is een dure euro.

Volkswagen, Skoda, Hyundai en Kia lokken je naar de showroom met basisprijzen tussen de 40.000 en 45.000 euro. Het grote argument om toch voor de Ariya te kiezen, is dat hij volgens Nissan standaard heel compleet wordt uitgevoerd. Dat kun je van de Skoda Enyaq iV dan weer niet zeggen …