Ondanks Formule 1-succes Max Verstappen verkoopt Honda minder auto’s dan ooit

Och, wat een ontknoping was het zondag in Abu Dhabi. De inhaalactie van Max Verstappen in de allerlaatste ronde, de Mercedes-teambaas Toto Wolff die met zwaar 'Allo 'Allo-accent 'That was so not right' door de boordradio van Lewis Hamilton schreeuwt, de Nederlandse vlaggen op de tribunes.

Honda leverde de motor van de auto waarmee Max triomfen vierde. Zo’n cadeautje krijg je als automerk niet snel. Is Nederland nu niet alleen verliefd op Max, maar ook op Honda? Welnee.

Och, de CRX ...



We bekijken de verkoopcijfers van Honda door de jaren heen. 1986 was het beste jaar van Honda in Nederland. Het merk verkocht in Nederland 14.834 auto’s. Zoals Honda in de jaren tachtig steevast meer dan 10.000 auto’s per jaar verkocht. De Accord en de Civic waren populair, maar ook de sportieve CR-X wist liefhebbers naar de showroom te trekken.



Bestseller Civic

In de jaren negentig werd Honda al minder populair: nooit kwam het merk meer boven de 10.000 auto’s per jaar uit. Na de millenniumwisseling kwam het eigenlijk niet meer goed. De Civic Hybrid zorgde vanwege bijtellingsvoordeel nog even voor een opleving in 2009.

En moet je nu eens kijken. In 2016 kochten 1725 mensen een Honda, in 2017 waren het er 1191. De jaren 2018 en 2019 waren niet veel beter met 1276 en 1460 verkochte Honda’s. Vorig jaar was het opnieuw duimendraaien geblazen voor de dealers: 1255 auto’s in één jaar tijd. Daar zit je dan met je gepoetste schoenen en een automaat vol verse koffiebonen ...

2021 slechtste jaar ooit voor Honda in Nederland

Maar het kan altijd slechter, want 2021 stevent af op een all time dieptepunt. Honda verkocht tot en met november maar 739 auto’s. De kans is levensgroot dat ze voor het eerst onder de 1000 eindigen … De Civic illustreert de ellende. Met 131.866 verkochte auto’s sinds 1983, is het de bestverkochte Honda. Maar in 2021 reden maar zestig Nederlanders in een Civic de showroom uit. De elektrische Honda E weet ook geen potten te breken, met 134 registraties.



Max Verstappen verkoopt zijn Honda Civic Type R



Misschien dat Honda dit jaar nog één auto gaat verkopen. Max Verstappen verkoopt zijn Honda Civic Type R uit 2018, waarmee hij altijd naar de circuits reed, voor 33.333 euro. Dat bedrag verwijst naar zijn startnummer 33. De opbrengst gaat naar het goede doel. En de kilometerstand? Die is niet 33.333, maar 58.048.