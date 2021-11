VIDEO REVIEW - Wordt de hybride Honda HR-V eindelijk weer eens een hit voor Honda?

Op het eerste gezicht is er weinig opzienbarends aan het ontwerp van de Honda HR-V. En dat heeft-ie in het felbevochten segment van de middenklasse suv's wel nodig. Vergelijk de Honda met bijvoorbeeld de nieuwe Nissan Qashqai. Die heeft weliswaar een evolutionair design, maar straalt wel op een aantrekkelijke manier zijn Nissan-identiteit uit.

Nieuwe Honda HR-V heeft weinig overbodige lijnen

Nu zou je kunnen zeggen dat Honda weinig identiteit heeft, maar auto's ontwerpen kan het Japanse merk wel degelijk. Kijk naar de schattige Honda E en de talloze superleuke modellen die in Japan worden geleverd, zoals de Honda N-Box en de Honda S660 Roadster. Het design van de Honda HR-V is vooral clean, met weinig overbodige lijnen. Het opvallendste element van de suv is de verticale grille met de knijpende koplampen.

Alleen met hybride-aandrijflijn op de markt

De Honda HR-V heeft altijd een hybride-aandrijflijn, met een 1,5-liter viercilinder die 131 pk en 253 Nm levert. Dat is voor een bijna 1400 kilo wegende suv niet bijzonder veel. Als je het gaspedaal vloert, moet je dan ook ruim 10 seconden wachten voordat de tellernaald de 100 km/h passeert. Als je dat niet probeert en je je een beetje inhoudt, zou je op een verbruik van 1 op 18 moeten uitkomen.

Oude HR-V vanaf 29.970 euro, nieuwe vanaf 34.360 euro

Honda biedt de HR-V aan vanaf 34.360 euro. Het leveringsprogramma is erg overzichtelijk. Er is maar één motorvariant, die kan worden besteld in één van drie uitvoeringen. Het basismodel heet Elegance. Voor de Advance en Advance Style betaal je respectievelijk 36.860 en 39.360 euro. De 'oude' Honda HR-V staat ook nog steeds in de prijslijst, voor een vanafprijs van 29.970 euro.