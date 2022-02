Eerste review Honda HR-V: hè hè, eindelijk doet Honda iets met Max Verstappen

Wat is opvallend aan de hybride Honda HR-V?

Dat we überhaupt iets van Honda horen. Het merk is in Nederland op sterven na dood. Zelfs na de Formule 1-overwinning van Max Verstappen zette Honda geen acties op touw. Geen commercials, geen marketingacties, niets. Terwijl je zou zeggen: schreeuw van de daken dat Max zijn zege dankt aan jouw motoren, Honda! De Japanners kunnen wel wat reuring gebruiken, want 2021 was het slechtste verkoopjaar voor Honda in Nederland.

Inmiddels staat de nieuwe Honda HR-V bij de dealer en heeft Honda dan eindelijk reclamespotjes op de radio. Tenenkrommend, dat wel (“Sinds die waanzinnige overwinning van Max Verstappen ben ik er wel uit. We gaan voor Honda. De winnende formule!”). Maar toch, reuring!

Wat zijn de pluspunten van de hybride Honda HR-V?

Honda weet altijd op magische wijze te goochelen met ruimte. Zo kun je het zitgedeelte van de achterbank opklappen, zodat tussen vloer en dak een handige ruimte ontstaat voor grote voorwerpen. Je pas aangeschafte kamerplant staat er fraai bij en ook voor een kleine fiets is plek. De ruimte van de Honda HR-V is – ondanks een bescheiden formaat van 4,3 meter en een aflopende daklijn – prima voor elkaar. Zelfs achterin zit je verrassend goed als je 1,90 meter lang bent.

Honda introduceerde bij de Honda Jazz al hybridetechniek. Daar zijn ze bij de HR-V mee doorgegaan, waarbij de techneuten zich behoorlijk in het zweet hebben gewerkt. "Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan", lijkt bij Japanse merken soms het credo. Bij 'gewone' hybride auto's krijgt een verbrandingsmotor hulp van een elektromotor, bij Honda is het eigenlijk andersom.

De elektromotoren zorgen voor de aandrijving. Ze maken gebruik van stroom uit een generator, die wordt aangedreven door de verbrandingsmotor. Bij hogere snelheden drijft de benzinemotor soms ook rechtstreeks de wielen aan. Dat gebeurt via een vaste overbrenging, er zijn dus geen versnellingen. Samen zijn de 1,5-liter benzinemotor (107 pk) en de twee elektromotoren (131 pk) goed voor 131 pk en 253 Nm.

Al het techneutenzweet zorgt niet voor indrukwekkende prestaties, maar wél voor een heel net verbruik. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 10,7 seconden en de topsnelheid is 170 km/h. Dat zijn geen Max Verstappen-waarden. Honda’s winnende formule vind je bij het tankstation: het testverbruik ligt met 5,7 l/100 km (1 op 17,5) maar 0,3 liter hoger dan dat Honda zelf opgeeft (5,4 l/100 km; 1 op 18,5).

Wat zijn de minpunten van de Honda HR-V e:HEV?

Een minpunt dat je ook als pluspunt kunt zien: de vormgeving is voor een Honda opvallend braaf. De eerste HR-V uit 1998 was al een suv toen dat begrip nog nauwelijks bestond. Hij was vierkant, zag er geinig uit en was er met drie en vijf portieren. De HR-V uit 2015 had vooral een heel Japans uiterlijk, terwijl de huidige zich met zijn uiterlijk keurig schikt naar de heersende mode. Vooral aan de achterkant moet je goed kijken of er niet toevallig een Kia-logo op is geplakt.

Op comfortgebied zijn het de details die nét wat te veel irritatie opwekken. De brandstoftank is onder de voorstoelen geplaatst, zodat je gevoelsmatig een beetje ‘op de bok’ zit. Het wel erg stevig afgestemde onderstel moet maar net je smaak zijn, al is een lange reis prima te doen in de hybride HR-V e:HEV.

Wanneer komt de Honda HR-V e:HEV naar Nederland en wat is de prijs?

De Honda HR-V is alleen leverbaar met hybride aandrijflijn en staat inmiddels bij de dealer. Schrik niet van de prijs: hij kost minstens 34.740 euro! En dat voor een auto die concurreert met auto’s als de Peugeot 2008 en Volkswagen T-Cross. Het verschil met deze concurrenten loopt algauw op tot 10.000 euro.

Wat vind ikzelf van de hybride Honda HR-V?

De winnende formule? Niet met deze exorbitante basisprijs.