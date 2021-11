Column - Diesel is dood? Niks ervan! Mijn diesel is nog springlevend

Natuurlijk, als we kijken naar de verkoop van nieuwe auto's, is de diesel in Nederland inderdaad op zijn retour. Het marktaandeel is tegenwoordig maar zo'n 8 procent. Ook in België kachelt de uitvinding van Rudolf Diesel achteruit, al heeft-ie daar nog een kwart van de personenautomarkt in handen. Kijk ik bij mij in de straat, dan zie ik de ontwikkelingen van de automarkt bevestigd in het wagenpark van de leasende buren. Velen zijn overgestapt op benzineauto's, een enkeling rijdt elektrisch.

Vanwege hoog jaarkilometrage weer een diesel

Nog onwetend over het naderende corona-onheil, twijfelde ik begin 2020 of ik na 16 jaar dieselen zou overstappen op een zuinige benzineauto. Maar vanwege mijn hoge jaarkilometrage (bijna 40.000) kocht ik voor 8000 euro toch weer een diesel. Ook omdat een uitgebreid Marktplaats-onderzoek had uitgewezen dat een ruime en compleet uitgeruste stationwagon met een (bijna) even krachtige benzinemotor stukken duurder was.

Per maand betaal ik er nauwelijks meer voor

Met de COVID-19-wijsheid van nu kun je je afvragen of mijn keus wel zo slim was. Gelukkig laat een snel rekensommetje zien dat ik voor mijn diesel maandelijks nauwelijks meer uitgeef dan ik kwijt zou zijn voor een vergelijkbare benzineauto. Voor brandstof, verzekering en wegenbelasting scheelt het met 23.500 km per jaar maar twee tientjes in de maand. Alleen zou een benzineauto in aanschaf drie- tot vierduizend euro duurder zijn geweest. Tel uit mijn winst!

Hoge betrouwbaarheid, veel koppel, groot bereik

Daarbij bevestigen de uitstekende betrouwbaarheid, het vette koppel en de grote actieradius (1000 kilometer) bijna dagelijks de juistheid van mijn keus. Ook tijdens mijn (kampeer)vakanties in Zuid-Europa, waar ik opvallend veel landgenoten trof met een verse dieselauto, veelal in gebruik als caravantrekker. De betrokken kampeerders moesten niets hebben van driecilinder benzinemotortjes, laat staan van elektrische auto's …

Last van dieselschaamte? Nee! Lang leve de diesel!

Ondertussen sterkten de talloze stokoude diesels in Frankrijk, Italië en Spanje de hoop dat mijn auto nog zeker tien jaar blijft leven. Tegen 2032 koop ik wel een gebruikte Kia EV6 of Tesla Model Y. Of ik ondertussen geen last heb van dieselschaamte? Nee, niet zolang mijn auto aan de op één na strengste emissienorm voldoet, ik drie keer per week vegetarisch eet, de houtkachels van mijn buurtgenoten volop roken en vliegtuigbrandstof nog vrijgesteld is van accijns. Lang leve de diesel!