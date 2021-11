Nederlanders zijn te schijterig om voor deze nieuwe cultkleuren van Porsche te kiezen

Als je een Porsche bestelt, heb je de keuze uit een aantal standaardkleuren, maar kun je ook opteren voor Paint to Sample-tinten. Dat zijn bijzondere kleuren, waarvoor je (fors) moet bijbetalen: 9299 euro voor de 718- en 911-modellen, 10.430 euro voor de GT3-, GT4- en Turbo-versies van de 718 en 911. Nog een stapje hoger staat Paint to Sample Plus. Daarbij is alles mogelijk. Je kunt met je favoriete lippenstift naar Porsche gaan en zeggen: ik wil mijn auto in deze kleur roze. Of je kunt je hamster in een kooitje meetronen naar de dealer en daar een colour match van zijn vachtje laten uitvoeren. De kosten ervoor zijn schrikbarend: 18.598 euro voor de 718 en 911, 20.860 euro voor de GT3, GT4 en Turbo.

Vraag naar individuele Porsche-kleuren neemt toe

Volgens Porsche is de vraag naar individuele kleuren de laatste jaren sterk toegenomen. Het samenstellen van zo'n kleur is lastiger dan je misschien denkt. Een auto is opgetrokken uit staal, aluminium, kunststof en koolstofvezel. En voor die materialen moet Porsche lakken ontwikkelen met een iets afwijkende samenstelling. Ook mag er natuurlijk geen kleurverschil zijn tussen de verschillende oppervlakken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de levertijd van een Porsche met PTS of PTS Plus-kleur een paar maanden langer is.

Historische cultkleuren van de Porsche 964 en 968

Porsche breidt het PTS-aanbod nu uit met zo'n 160 kleuren, waarvan de drie tinten op deze pagina iconische cultkleuren uit de jaren negentig zijn: maritimblauw, sternrubin en mintgroen. Porsche-fans zullen ze herkennen van de 964 en 968. Hoe de nieuwe PTS-kleuren er op jouw gedroomde sportauto uitziet, kun je naar verwachting begin 2022 zien, want dan integreert Porsche ze in de online car configurator. Dus dan hebben jullie - als Nederlanders - helemaal geen excuus meer om voor zo'n dertien-in-een-dozijn nietzeggende nikskleur te kiezen.