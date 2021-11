Dit is waarom de elektrische Peugeot e-208 en e-2008 nu een grotere actieradius hebben

Onderhuids zijn de Peugeot e-208 en e-2008 verregaand gelijk. Ze hebben een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor en halen hun stroom uit een 50 kWh-batterij. Voorheen haalde de e-208 op papier een actieradius van maximaal 340 kilometer. Grotere broer e-2008 viel al 20 kilometer eerder stil.

Peugeot e-208 en e-2008 komen maximaal 25 kilometer verder

Maar daar is nu verbetering in gekomen. Volgens Peugeot staan de e-208 en e-2008 na een paar upgrades garant voor 362 en 345 kilometer respectievelijk. Let wel, dat is een WLTP-opgave. In onze praktijktest kwam het werkelijke bereik van de huidige e-2008 ruim 40 kilometer lager uit (bij een constante snelheid van 100 km/h).

Banden met lage rolweerstand en betere verwarming / airco

Desalniettemin heeft Peugeot een mooie winst geboekt, vooral door banden met een nog lagere rolweerstand te monteren en de efficiency van de verwarming en airconditioning te optimaliseren. Ook zegt Peugeot de overbrengingsverhouding te hebben aangepast.