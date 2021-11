Is de elektrische Kia EV6 te klein voor je? Wacht dan op deze Kia EV9

Over de onderhuidse techniek van de Concept EV9 heeft Kia nog niet zoveel te vertellen, dus staat het begeleidende persbericht vol met bloemrijk proza over het design. De Kia EV9 "heeft een ontwerp dat is geïnspireerd op de eenvoud en perfectie van de natuur, en hoe deze contrasteert en in perfecte harmonie samenwerkt. In dit opzicht liet de Concept EV9 zich verder inspireren door het 'Water Element' van Opposites United, met een focus op kenmerken die betrekking hebben op sereniteit, kalmte en welzijn. De carrosseriekleur bootst bijvoorbeeld de uitgestrekte diepte van de oceaan na; die vervolgens wordt gecompenseerd door de rustgevende en helderblauwe lucht die door het hele interieur straalt." Dat u het even weet ...

Kia EV9 heeft wat klassieke suv-designtrekjes

Maar nu zonder gezwam: de Kia EV9 heeft wat klassieke suv-designtrekjes. Zijn proporties doen denken aan klassieke terreinwagens uit de jaren zestig en zeventig, zoals de International Scout en de Ford Bronco. Het grote glasoppervlak van de cabine is goed voor het overzicht. Of, zoals Kia het met veel gevoel voor dramatiek zegt: "De strakke glasstructuur zorgt voor een directe verbinding met de buitenomgeving, of het nu gaat om zonnestralen die binnenkomen, het rustige geluid van regen tijdens een weekendrit in de herfst of het kalmerende gevoel bij maanlicht en sterren op een wolkenloze avond." En bij het gezochte natuur-narratief van Kia hoort uiteraard een interieur met gerecyclede materialen, zoals plastic flessen en oude visnetten.

Laden met een ongelofelijk snelheid van 350 kW

De EV9 is een flinke auto: 4,9 meter lang, 2,0 meter breed en 1,8 meter hoog. Over de elektrische aandrijflijn vertelt Kia nog niks. We weten alleen dat hij een elektrische actieradius van maximaal 483 kilometer heeft en ultrasnel opgeladen kan worden. De Kia EV6 is daar al een ster in, met zijn 240 kW-laadcapaciteit. Maar de EV9 gaat daar met 350 kW nog een flinke stap overheen. Volgens Kia kan de batterij van de suv in 20 tot 30 minuten worden opgeladen van 10 naar 80 procent laadniveau. Een typisch concept car-geintje is het gebruik van diverse modi in het interieur van de EV9. Je hebt Active Mode (voor als de auto rijdt), Pause Mode (die de cabine tot een soort lounge omtovert) en Enjoy Mode (waarbij de drie zitrijen naar de open achterklep worden gedraaid, zodat de inzitten van de natuur kunnen genieten).