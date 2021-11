Private lease Kia EV6 tegenover koop - wat is het aantrekkelijkst?

Nog steeds zijn leasemaatschappijen en zakelijke rijders de belangrijkste afnemers van elektrische auto’s. Toch zijn er steeds meer particulieren die de aanschaf van een EV overwegen. Daarbij is private lease een aantrekkelijke optie, want je hoeft geen enorm bedrag ineens op te hoesten. Bij auto’s met een aanschafprijs van maximaal 45.000 euro krijg je ook nog een aanschafsubsidie van 3350 euro. Alleen de basisuitvoering van de EV6 komt hiervoor in aanmerking.

Prijs en kilometrage bepalen leasebedrag

Ook bij een elektrische auto wordt het private-leasebedrag voornamelijk door twee factoren bepaald: de prijs van de auto en het aantal kilometers dat je jaarlijks aflegt. Daarnaast kan het leasebedrag per aanbieder variëren, maar vooralsnog is Kia zelf een van de weinige aanbieders waar je terechtkunt voor de privélease van een EV6.

Zoveel kost private lease van een Kia EV6

Private lease van een Kia EV6 is bij Kia mogelijk vanaf 579 euro per maand. Voor dat bedrag mag je vijf jaar lang jaarlijks 10.000 kilometer rijden, in de basis-EV6 met het accupakket van 58 kWh. Die heeft een officiële actieradius van 394 kilometer en een maximum laadvermogen van 180 kW. Omdat de basis-EV6 met zijn fiscale waarde van 43.505 euro onder de subsidiegrens van 45.000 euro valt, mag je 3350 euro van het leasebedrag aftrekken. Tenminste, als je voor een leaseperiode van minimaal 48 maanden kiest. De 3350 euro wordt dan in maandelijkse porties op je rekening gestort. Over 60 maanden scheelt dat 55,83 euro per maand, over 48 maanden is dat 69,79 euro.



Extra kilometers kosten extra euro’s

Daarbij mag je iedere kleur kiezen, zolang het maar Runway Red is. Voor alle andere kleuren komt er 10 euro per maand bij. Maak je niet zo veel kilometers als je had verwacht? Dan krijg je voor elke minder gereden kilometer ongeveer 5,5 cent terug. Bevalt de EV6 zo goed dat je er juist vaker op uit trekt? Dan kost je dat per extra gereden kilometer ongeveer 11,8 cent extra.

Hoeveel betaal je meer voor een Kia EV6 met het grote accupakket?

Wil je liever een Kia EV6 met het grotere accupakket van 77,4 kWh? Dat kunnen we ons voorstellen, want die brengt je theoretisch 528 kilometer ver op één acculading. Alleen komt deze versie met zijn fiscale waarde van 51.005 euro (consumentenprijs 52.095 euro) niet in aanmerking voor overheidssteun. Voor een vijfjarig contract ben je daarom minimaal 659 euro per maand kwijt.

Je kunt de leaseperiode ook inkorten, maar dan gaat het maandbedrag flink omhoog. Bij een periode korter dan 48 maanden, wordt private lease wel erg duur.

Private lease bedragen Kia EV6 (58 kWh, rood, 10.000 km/jr)*

60 maanden 579 euro/mnd (-55,83 = 523,17 euro/mnd)



48 maanden 629 euro/mnd (-69,79 = 559,21 euro/mnd)



36 maanden 704 euro/mnd

24 maanden 849 euro/mnd

Private lease bedragen Kia EV6 Plus (77,4 kWh, rood, 10.000 km/jr)*

60 maanden 659 euro/mnd

48 maanden 709 euro/mnd

36 maanden 769 euro/mnd

24 maanden 969 euro/mnd

* Bij 15.000 km per jaar gaat het maandbedrag omhoog met 25 euro, een jaarkilometrage van 20.000 kost je 50 euro extra per maand.

Delen we de consumentenprijs van de basis-EV6 minus de subsidie door 60 maanden, dan komen we op een aanzienlijk hoger bedrag uit: ruim 687 euro. En dan komen daar de kosten voor onderhoud en verzekering nog bij. Gezien de 7-jarige garantie zijn de onderhoudskosten waarschijnlijk te reduceren tot een nieuwe set banden à zo'n 600 euro (10 euro/mnd) en zes jaarbeurtjes. Aan een all-risk verzekering ben je bij een no-claimkorting van 75 procent in vijf jaar ongeveer 3100 euro kwijt, oftewel 52 euro per maand. Aan de andere kant is de auto na vijf jaar waarschijnlijk nog zo'n 18.000 euro waard.



Maandkosten bij aankoop en Kia EV6 (58 kWh, rood, 10.000 km/jr)**

Aankoopbedrag: 687 euro/mnd

Verzekering: 52 euro/mnd

Onderhoud en banden: 30 euro/mnd

Totaal: 769 euro/mnd

** Gebruiksduur 60 maanden.



Bij een restwaarde van 18000 euro, mogen we hier per maand 300 euro van aftrekken. Zo komen we bij een gebruiksduur van 5 jaar (60 maanden) op een totaal van 469 euro per maand bij aankoop van de goedkoopste Kia EV6. Dat is 54 euro minder per maand dan het laagst mogelijke private-leasebedrag. Als je de auto moet financieren, komen er natuurlijk nog kosten bij en wordt het verschil met private lease kleiner, maar wordt het prijsgat niet volledig gedicht. Kortom, kopen is voordeliger. Maar als je niet al te veel kilometers maakt en je kiest voor een Kia EV6 met subsidie, dan is private lease geen verkeerde optie.



Wat kost een laadpaal voor elektrische Kia?

Bij private lease van een benzine- of dieselauto komt er per maand nog een aanzienlijk bedrag bij aan brandstofkosten. Natuurlijk is de laadstroom voor een elektrische auto evenmin gratis, maar als je voornamelijk thuis en op het werk laadt, ben je voor een EV per kilometer grofweg de helft minder kwijt dan voor een vergelijkbare benzineauto. Daar staat tegenover dat je het liefst een eigen laadpaal voor de deur wilt. Ook daarvoor kun je bij Kia aankloppen; vanaf ruim 1300 euro bezorgen ze je een thuislaadstation. Afhankelijk van het aantal meters dat gegraven moet worden om de laadpaal op de elektrische installatie van je huis aan te sluiten, kan dat bedrag flink oplopen.