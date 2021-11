Deze Kia EV6 heeft 43-inch (!) lichtmetalen wielen

Wie weleens op de A2 richting Amsterdam of Utrecht rijdt, heeft bij Breukelen vast de opgeblazen Kia Picanto zien staan. Hij flankeert het hoofdkantoor van Kia en wordt vaak vergezeld van een Picanto op ware grootte. De reuze-Picanto is deze week echter weggehaald. Ervoor in de plaats is een Kia EV6 gekomen, de nieuwe elektrische auto van het Koreaanse merk.

Die van Kia is bijna 10 meter lang

De maten van de EV6-sculptuur zijn indrukwekkend: 9,5 meter lang, 3,7 meter breed en 3,2 meter hoog. Vergelijk dat met een standaard EV6, die in de lengte, breedte en hoogte respectievelijk 4,68 meter, 1,88 meter en 1,55 meter meet. Kia levert lichtmetalen wielen in de maten 19 of 20 inch op de EV6. De 'Giant EV6' bij Breukelen staat op 43-inch velgen.