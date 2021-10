Toyota Yaris Cross

De goedkoopste Toyota Yaris Cross met een hybride aandrijflijn kost 30.995 euro en dat vinden wij een groot bedrag voor zo'n kleine suv. Maar dan krijg je wel een behoorlijk luxe auto: de First Edition is de huidige basisversie en heeft een uitgebreide veiligheidsuitrusting met adaptieve cruisecontrol, een groot touchscreen met navigatie en een achteruitrijcamera. Weet je wat, we gaan los en nemen nog een versie duurder, met stoere 18-inch lichtmetalen wielen en een (anno 2021) onmisbare draadloze telefoonoplader. Dan hebben we het over een auto van 34.595 euro. En dat is niet eens schofterig duur als je kijkt naar de concurrentie.

Toyota Yaris Cross Hybrid (1.5 hybride, 116 pk)

Executive-uitvoering - 34.595 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard



Navigatiesysteem - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Draadloze telefoonoplader - standaard

Totaal: 34.595 euro

Goedkoper: Renault Captur

Een Renault Captur aankleden met de gewenste opties voelt alsof je een snoepzak volschept bij Jamin: ik lust wel een paar 18-inch wielen (395 euro) en een portie Tom Tom (395 euro). Adaptieve cruisecontrol (795 euro) is mijn guilty pleasure en een achteruitrijcamera (395 euro) gaat er altijd wel in. Tot slot nog iets kleins om de zak mee af te vullen: een draadloze oplader voor 95 euro.

Renault Captur E-Tech Hybrid (1.6 hybride, 143 pk)

Intens-uitvoering - 30.790 euro

Adaptieve cruisecontrol - 795 euro

Navigatiesysteem - 395 euro

Achteruitrijcamera - 395 euro

18-inch lichtmetaal - 395 euro

Draadloze telefoonoplader - 95 euro

Totaal: 32.865 euro

Duurder: Hyundai Kona

Wat betreft luxe is de Hyundai Kona Premium een goede match voor de Yaris Cross Executive. Want behalve de afgevinkte opties, beschikken beide suv's over een digitaal instrumentarium met een head-up display, een boel veiligheidssystemen en stoelverwarming. Maar de basisuitvoering van de Kona Hybrid is ook al vrij compleet en kost 28.675 euro - 2320 euro minder dan de basis-Yaris.

Hyundai Kona Hybrid (1.6 hybride, 141 pk)

Premium-uitvoering - 34.975 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Draadloze telefoonoplader - standaard

Totaal: 34.975 euro

Goedkoper: Honda Jazz Crosstar

Honda komt binnenkort met de HR-V Hybrid. Deze suv heeft een eigenwijs ontwerp, net als de Yaris Cross. Maar het enige wat we over de prijs kunnen vertellen, is dat zijn voorganger 30 mille kost. Bij gebrek aan informatie staat hier dus de Honda Jazz Crosstar, het stoere broertje van de gewone Jazz. Hij heeft een paar geavanceerde systemen, maar geen 18-inch lichtmetaal of een draadloze telefoonoplader.

Honda Jazz Crosstar (1.5 hybride, 109 pk)

Crosstar-uitvoering - 31.540 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

18-inch lichtmetaal - niet leverbaar

Draadloze telefoonoplader - niet leverbaar

Totaal: 31.540 euro