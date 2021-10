Ook jouw elektrische Volvo XC40 krijgt binnenkort meer actieradius

Mensen die al een tijdje elektrisch rijden, moeten met lede ogen aanzien hoe de accucapaciteit en dus de actieradius van nieuwe elektrische auto's hand over hand toenemen. Daar sta je dan als early adopter! Maar soms bedenken autofabrikanten oplossingen die elektrische auto's verder laten rijden, zonder de hardware aan te passen. Volvo doet dit nu ook met de volledige elektrische XC40.

App helpt EV-rijder een handje



Zeker als beginnend EV-rijder, is het zoeken naar de slimste rijstijl om zoveel mogelijk kilometers uit het accupakket van je auto te persen. Ook kan het helpen om bepaalde comfortvoorzieningen op een andere manier te gebruiken. De verwarming en de airco vréten bijvoorbeeld stroom. Veel merken hebben apps die de EV-rijder hierbij een handje helpen.



Slimmer gebruik accucapaciteit



Volvo komt met een over the air update die ervoor zorgt dat de accucapaciteit slimmer wordt gebruikt en dat het regenereren efficiënter verloopt. Voor auto's met een Android-infotainmentsysteem omvat de update ook een bètaversie van de Range Assistant-app. Via die app krijgt de bestuurder tips voor een zuiniger rijstijl, maar ook kan de app de instelling van de klimaatregeling optimaliseren voor een zo laag mogelijk stroomverbruik. Een ander voordeel van de app is dat het actuele verbruik en de resterende actieradius nauwkeuriger worden weergegeven. Wat de verbeterde software en de app in de praktijk precies in kilometers opleveren, meldt Volvo helaas niet.

Verbetering veiligheidssystemen



De update verhelpt tevens een aantal bugs in het infotainment en omvat verfijningen van de veiligheidssystemen. De nieuwe elektrische Volvo C40 is af fabriek al voorzien van de nieuwste software.