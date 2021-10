Kia Niro gekroond tot Zakenauto van het Jaar. Skoda Enyaq beste nieuwkomer

Het enorme succes van de Kia Niro heeft ervoor gezorgd dat Kia op dit moment het bestverkochte automerk van Nederland is. Kia profiteert van zijn brede line-up aan geëlektrificeerde modellen en liet in de eerste negen maanden van dit jaar een groei van 5 procent zien. En dat terwijl de algehele markt juist met 5 procent daalde. De Kia Niro Hybrid is met name bij particulieren in trek. Zakelijke rijders kiezen vaker voor de elektrische Niro, met name vanwege de lage bijtelling natuurlijk.

Skoda Enyaq iV in zes maanden naar de verkooptop

De Skoda Enyaq iV profiteert daar ook van. In amper zes maanden tijd registreerde de importeur 3602 exemplaren, waarmee de Tsjechische broer van de Volkswagen ID.4 zich gelijk in de verkooptop nestelde. "De Beste Nieuwkomer van vandaag kan weleens de Zakenauto van het Jaar 2023 worden", volgens Remco Nieuwenbroek, voorzitter van de Zakenauto van het Jaar-jury.

Auto Review in de Zakenauto van het Jaar-jury

De Zakenauto van het Jaar is een praktijkprijs. Alle deelnemende auto's moeten zich op relevante gebieden in de dagelijkse praktijk bewijzen, met name op het gebied van kilometerkosten. De jury bestaat uit directieleden van leasemaatschappijen, vertegenwoordigers van fleetowners en vakjournalisten, zoals de hoofdredacteur van Auto Review, Jaap Peters.