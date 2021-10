Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 39

+ Top - Eerste review Tesla Model Y: waarom hij veel praktischer is dan de Model 3

De Tesla Model Y werd in 2019 aangekondigd en nu is-ie eindelijk in Nederland. Dit is onze eerste review. De elektrische suv op basis van de Model 3 is grotendeels bekende koek, maar de Model Y doet een paar dingen anders en beter.

+ Top - Elektrische auto opladen? In Arnhem doe je dat straks bij alle lantaarnpalen

Nieuwbouwwijken in Arnhem krijgen bij de aanleg standaard lantaarnpalen met twee laadpunten voor elektrische auto's. Zo wil de gemeente inspringen op de groeiende vraag naar laadpunten en een einde maken aan de wildgroei van laadstations langs de straat.

+ Top - Test: Is de BMW i4 de meest begeerlijke EV van dit moment?

De volledig elektrische BMW i4 jaagt op tal van onderdelen naar goud. Hij loopt de marathon net zo gemakkelijk als de sprint. Weet de i4 het EV-publiek op de banken te krijgen?



- Flop - Benzineprijs voor het eerst in de geschiedenis boven de 2 euro

De prijs van benzine en diesel is nog nooit zó hoog geweest. De landelijke adviesprijs voor een liter diesel ligt nu op 1,659 euro, zo blijkt uit gegevens van United Consumers. Benzine zit voor het eerst in de geschiedenis boven de 2 euro per liter.



- Flop - Het duurde 17 maanden, maar de Alfa Romeo Giulia GTA is eindelijk uitverkocht

Meestal zijn gelimiteerde sportwagens of supercars al uitverkocht als ze onthuld worden, maar Alfa Romeo had er wat meer tijd voor nodig. Het Italiaanse merk introduceert in maart 2020 de speciale Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm in een oplage van 500 stuks.



- Flop - Foei! Jullie lezen massaal berichtjes op je telefoon tijdens het rijden



Nederlanders zijn niet helemaal eerlijk over hun gebruik van sociale media tijdens het rijden. Bijna 85 procent zegt de berichten die ze in de auto ontvangen niet belangrijk te vinden, maar 63 procent pakt toch de telefoon om ze te lezen.