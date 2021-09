Elektrische Polestar 3, 4 en 5 staan in de startblokken: twee suv's en een coupé-sedan

Volgens Polestar-baas Thomas Ingenlath ziet de tijdlijn er als volgt uit: in 2022 komt de Polestar 3 op de markt, een jaar later de Polestar 5 en pas daarna de Polestar 4. De eerste zal een suv ter grote van de Volvo XC90 zijn. Ingenlath beschrijft hem als een elektrische premium- en performance-suv. Een Porsche Cayenne-equivalent. Zowel de Polestar 3 als de nieuwe XC90 staan op het SPA2-platform van de Volvo-groep.

Polestar 4 wordt een coupé-suv ter grote van de Polestar 2

De Polestar 4 wordt een coupé-achtige suv in het Polestar 2-segment, vertelt Ingenlath. Waarschijnlijk deelt hij zijn platform met Volvo XC40, Polestar 2 en Volvo C40 Recharge. De Polestar 5 zagen we al eerder. Hij wordt de productieversie van de Polestar Precept Concept en komt in het segment boven de 2 te staan. Op de eerste foto's van de auto lijkt hij in zijn design wat Tesla-trekjes te hebben.