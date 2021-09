BMW: '600 kilometer actieradius is meer dan genoeg voor elektrische auto's'

Werkt BMW aan een elektrische auto met 1000 kilometer bereik? Nee, antwoordde BMW i4-projectleider David Ferrufino op die vraag (die hem door een Australische publicatie werd gesteld). Volgens hem - en volgens BMW - is 600 kilometer genoeg voor elektrische auto's en ligt het streven voor plug-in hybrides op 100 kilometer. Met 600 kilometer zit je zo op de actieradius van een benzineauto. En aangezien EV's op steeds meer plekken snel kunnen laden, is dat voldoende, denkt BMW.

Een BMW i3 hoeft geen actieradius van 600 kilometer te hebben

"Het maximumbereik van een auto is uiteraard afhankelijk van het segment waarin-ie opereert", zegt Ferrufino. "Een stadsautootje als de BMW i3 hoeft bijvoorbeeld geen 600 kilometer ver te kunnen komen. Maar voor een BMW i4 of iX denken we dat die afstand een uitermate klantvriendelijke oplossing is." Die eerste haalt een WLTP-range van maximaal 590 kilometer. Voor de iX geeft BMW 600 kilometer op.

De BMW i4 en iX kunnen snelladen met maximaal 200 kW

De grote stekker-suv - wij konden de elektrische BMW iX al testen - kan snelladen met maximaal 200 kW, net als de i4. Daarmee lopen beide modellen niet voorop. Aan kop gaan nog steeds de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan, met een vermogen van 270 kW. Daarop volgen de diverse Tesla's (250 kW) en de veel minder dure Hyundai Ioniq 5 (220 kW).