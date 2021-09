De productieversie van de Polestar Precept heeft wat Tesla-trekjes

In de daklijn en het achterste paneel zien we duidelijk de lijnen van het Polestar Precept-studiemodel, met de scherpe vouw op de 'schouders' en het lijntje dat vanaf de ramen doorloopt in de c-stijl. Ook hebben we last van een déjà vu bij het zien van deze foto. Knijp een beetje met de ogen en je ziet een combinatie van Tesla Model 3 en Model S staan.

Polestar Procept komt ergens vóór 2025 op de markt

De foto is genomen in het Engelse onderzoekscentrum van Polestar, waar nu hard gewerkt wordt aan het productieklaar maken van de Precept. Wanneer de coupéachtige sedan (of hatchback) op de markt komt, is nog niet bekend. Polestar zelf houdt het op "vóór 2025".



Volgend jaar al komt een elektrische suv: de Polestar 3

Verder is er nauwelijks iets bekend over de Polestar Precept. We weten dat hij volledig klimaatneutraal gebouwd gaat worden en een langere wielbasis heeft dan de Porsche Taycan, maar verder niets. Voordat we hem in productievorm gaan zien, introduceert Polestar een ander nieuw model. De Polestar 3 is een elektrische suv, die boven de Polestar 2 komt te staan.