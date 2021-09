Zoveel last heeft Skoda van het wereldwijde chiptekort

"Het tekort aan chips doet ons enorm veel pijn", zei Skoda-topman Thomas Schäfer tegen de krant Augsburger Allgemeine, "vooral omdat de vraag naar onze auto's op het moment heel hoog is." Schäfer denkt dat het wereldwijde tekort aan chips nog wel een paar jaar zal voortduren, "maar hopelijk niet in dezelfde mate als in 2021".

Skoda verwacht een verlichting van het chiptekort

Voor de komende weken verwacht hij wat ontspanning op de chipmarkt. Maleisië - een belangrijke leverancier van chips - komt net uit een lange coronalockdown, waardoor het land in de afgelopen maanden nauwelijks computerchips heeft geproduceerd. Zeer binnenkort komt de levering weer op gang.

VDL Nedcar heeft de autoproductie ook tijdelijk stilgelegd

Skoda is niet de enige fabrikant die last heeft van het wereldwijde chiptekort. Onder meer Jaguar Land Rover, Mercedes, Toyota en Volkswagen hebben de autoproductie al tijdelijk moeten stilleggen. In Nederland heeft ook VDL Nedcar te maken gehad met sluitingen van de assemblagelijn.