Komt er een elektrische Volkswagen Passat? Ja, hij heet Volkswagen Aero B

De Volkswagen Aero B komt in twee uitvoeringen op de markt: als sedan en als stationwagon. Van die laatste zagen we eind 2019 een voorbeeld, toen Volkswagen de ID. Space Vizzion toonde. Onze spionagefotograaf heeft nu in de Oostenrijkse Alpen een Aero B-sedan op de gevoelige chip vastgelegd.

Volkswagen Aero B van formaat Passat met ruimte Phaeton

Qua afmetingen komt het model overeen met de Volkswagen Passat. Door zijn elektrische aandrijflijn - die veel minder ruimte inneemt dan een verbrandingsmotor en versnellingsbak - zou de binnenruimte van het formaat Volkswagen Phaeton zijn. Die BMW 7-serie- en Mercedes S-klasse-concurrent ging in 2016 uit productie.

Met 84 kWh-batterij heeft de Aero B bereik van 700 kilometer

Net als de andere ID.'s van Volkswagen is de Aero B gebaseerd op het MEB-platform. Achterwielaandrijving is standaard, maar het topmodel GTX krijgt vierwielaandrijving en genoeg vermogen om in 5,6 seconden naar 100 km/h te springen. De grootste batterij die de Aero B krijgt, is 84 kWh groot, waarmee een actieradius van maximaal 700 kilometer mogelijk moet zijn.

Aero B wordt gebouwd in Duitse Passat- en Arteon-fabriek

De Aero B - die laden tot 200 kW ondersteunt - zal worden geproduceerd in de Volkswagen-fabriek in Emden. Daar lopen nu nog Passat- en Arteon-modellen van de band. Momenteel wordt de fabriek geüpdatet, waarna de productiecapaciteit over twee jaar naar 300.000 EV's op jaarbasis moet komen te liggen. Vanaf volgend jaar worden ook de Volkswagen ID.4 en ID.5 er gebouwd.