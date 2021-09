Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 36

+ Top - Oh la la! De Renault Mégane E-Tech Electric heeft de grootste die er is



Renault is er niet bescheiden over en loopt er zelfs schaamteloos mee te koop: het display op de middenconsole van de Renault Mégane E-Tech Electric. Dat is het grootste dat er is, snoeft het Franse merk. Zou dat ook opgaan voor de elektrische actieradius van de Volkswagen ID.3-concurrent?



+ Top - Dit is de volledige elektrische Mercedes EQE! Denken we ...



Waarom de twijfel? Omdat de elektrische Mercedes EQE als twee druppels water op de grotere Mercedes EQS lijkt. Zonder badge op het kofferdeksel zouden wij het verschil niet zien. De EQE komt halverwege 2022 op de markt met een actieradius van maximaal 660 kilometer.



+ Top - Grotere batterij voor plug-in hybrides Volvo. Nu kom je elektrisch bijna 100 kilometer ver

Met een Recharge-plug-in hybride van Volvo kwam je voorheen zo'n 50 kilometer ver op elektrische kracht alleen. Dat is nu bijna het dubbele geworden. Daarbij zijn de stekkeruitvoeringen van de Volvo S60/V60, XC60, S90/V90 en XC90 een stuk krachtiger geworden dan voorheen.



+ Top - Nieuwe Renault 5 ontmoet oudere broertjes op IAA, gaat in 2024 in productie

Heb je een reminder nodig hoe kleine auto's vroeger waren? Kijk dan eens naar de Renault-stand op de IAA in München. Daar ontmoet de nieuwe Renault 5 Prototype - die in 2024 in productie gaat - zijn piepkleine en superschattige voorgangers.



- Flop - Tesla wil ruitenwissers schrappen en vervangen door laserstralen



Never change a winning team, zeggen de Engelsen. En die uitspraak kun je ook toepassen op de goede oude ruitenwissers, die al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw regendruppels van autoruiten vegen. Maar Tesla gaat het wiel opnieuw uitvinden op ruitenwissergebied. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto heeft een patent voor laserstraaltechnologie laten vastleggen.



- Flop - Europa: 'Ook Ferrari en Lamborghini moeten stoppen met brandstofauto's'



De Europese Commissie stuurt aan op een verbod op de verkoop van nieuwe brandstofauto's per 2035. Italië pleit voor een uitzonderingspositie voor Ferrari en Lamborghini. Maar daar wil Europa niks van weten.