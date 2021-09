Mercedes-Maybach EQS: voor oliesjeiks en rappers met een groen randje

Vroeger onderscheidde je je als puissant rijke oliesjeik, rapper of stervoetballer met auto's die een dikke motor had. Met acht, tien, twaalf of zelfs zestien cilinders maakte je dan indruk. Maar daaraan lijkt alras een eind te komen met de elektrische toekomst die boven ons hoofd hangt. Wat moet je als multimiljonair dan kopen om met je wheels te patsen? Je gaat op zoek naar een nieuwe waggie die er zo poenerig uitziet, dat niemand nog vraagt wat voor motor erin ligt. Mercedes-Maybach speelt alvast in op die ontwikkeling met de Maybach EQS.



'Royale wielen'



De Mercedes-Maybach EQS is een concept-car op basis van het nieuwe elektrische platform waarop ook de Mercedes-Benz EQS staat. Anders dan de Benz, is de Maybach geen luxesedan, maar een enorme SUV. Van opzij gezien vallen vooral de 24-inch (!) lichtmetalen wielen op. Mercedes zelf spreekt van 'royaal bemeten wielen'. En inderdaad, qua formaat én design doen ze ons denken aan de wielen van de Bugatti Royale van bijna 100 jaar geleden. Ook die auto was een mastodont, gebouwd voor mensen die 's morgens hun tanden poetsten met kaviaar, hun mond spoelden met champagne en vervolgens hun gezicht besprenkelden met water dat uit gouden kranen stroomde. Een andere overeenkomst is de twotone lak.



Grille-schrik



Nog maar net bekomen van de schrik die de wielen ons aanjoegen, gaan we zowat van ons stokje bij de aanblik van de grille. Hier kan de BMW iX nog een puntje aan zuigen. Niet alleen het formaat is giga, ook de hoeveelheid chroom is indrukwekkend. Op de verchroomde achterspoiler na, is de achterkant vrij ingetogen. De achterlichtpartij in de vorm van een wagenbreed lint zouden we zelfs subtiel kunnen noemen. Maar dan de binnenkant ...

Bloemetjes binnen zetten



Net als in de Volkswagen New Beetle zien we een bloemenvaasje, alleen is dat vast niet van plastic en staat er geen veredelde paardenbloem in. We gokken op zilver, en in het bloemstuk menen we een orchidee te herkennen. Ja, zo haal je volgens Mercedes 'de natuur binnen' in het interieur van de auto.

Actieradius elektrische Mercedes-Maybach EQS



Die bloemen zijn natuurlijk maar decoratie, belangrijker zijn het MBUX-hyperscreen, de vier individuele zitplaatsen, het peperdure entertainmentsysteem en opbergruimte voor champagneflûtes. Over de aandrijflijn vertelt Mercedes-Maybach niet veel; want tja, spannende verhalen over het aantal cilinders, geavanceerde injectiesystemen en bloedstollende uitlaatsounds zijn er natuurlijk niet. Wel maakt de fabrikant bekend dat de auto een actieradius van 600 kilometer krijgt en wij gokken dan ook op dezelfde aandrijflijn als de Mercedes EQS heeft. Dat wil zeggen: twee elektromotoren die samen 524 pk en 855 Nm op de been brengen.

Waarschijnlijk gaat de Mercedes-Maybach in 2023 in productie, ná een Mercedes SUV met dezelfde techniek die in 2022 op de markt komt.