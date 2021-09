De Volkswagen ID. Life is voor jonge kopers ... die 25.000 euro kunnen ophoesten

Maar laten we niet lullig doen: tussen de 20.000 en 25.000 euro is een mooie prijs voor een elektrische auto. Want daar richten de mensen bij Volkswagen zich op. Niet dat deze Volkswagen ID. Life op de markt gaat komen, overigens. Hij blikt vooruit op een compacte elektrische auto die pas in 2025 wordt geïntroduceerd.

Volkswagen ID. Life geen achter- maar voorwielaandrijving

De Volkswagen ID. Life staat op een kleinere versie van het bekende MEB-platform en is voorwielaangedreven. Waarom is dat laatste het vermelden waard? Omdat de Volkswagen ID.3 en ID.4 - de enige ID.-modellen in productie tot nu toe - in de basis op de achterwielen worden aangedreven.

ID. Life is 234 pk sterk en komt maximaal 400 kilometer ver

Voor een compacte elektrische auto heeft de Volkswagen ID. Life een flinke elektromotor. Het torretje is maar liefst 234 pk sterk en stuurt de crossover in 6,9 seconden naar 100 km/h. Op zijn 57 kWh-batterij komt de ID. Life maximaal 400 kilometer ver. Bij een snellaadstation hoef je maar 10 minuten stil te staan om 163 kilometer aan actieradius bij te laden.

Houtsnippers in de lak, versnipperde t-shirts in het interieur

En zoals dat bij een elektrische auto hoort tegenwoordig, is de Volkswagen ID. Life deels opgetrokken uit duurzame materialen. In de blanke lak op de carrosserie zitten houtsnippers als natuurlijke kleurstof, het dak en de voorklep zijn vervaardigd uit PET-flessen en in het interieur zijn onder meer versnipperde t-shirts te vinden.

Interieur van de ID. Life kun je ombouwen tot bioscoop

De cabine van de ID. Life is natuurlijk niet zomaar een cabine. Volgens Volkswagen kun je het binnenste van de auto gemakkelijk ombouwen tot een bioscoop of een gamelounge. Een projector en een spelcomputer behoren tot de standaarduitrusting. Wil je liever liggend films kijken, dan kun je de stoelen omklappen tot een 2 meter lang bed.

Buitenspiegels en een binnenspiegel heeft de Volkswagen niet

Buitenspiegels en een binnenspiegel heeft de Volkswagen ID. Life niet. Hij gebruikt daarvoor camera's. Belangrijke functies zijn te bedienen via een touchscreen op het zeshoekige stuurwiel. Wat er van die studiemodelgeintjes overblijft als over vier jaar het productiemodel op de markt komt, zullen we dan zien.