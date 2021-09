De elektrische Subaru Solterra is een Toyota bZ4X in (lichte) vermomming

Subaru en Toyota werken nauw samen. Zo zijn ook de nieuwe Subaru BRZ en Toyota GR 86 weer een coproductie. In april van dit jaar onthulde Toyota de bZ4X, die officieel nog een studiemodel is, maar later dit jaar al in productie gaat. De Subaru Solterra is precies dezelfde auto, met een licht gewijzigd uiterlijk en een interieur dan zo goed als overeenkomt.

Subaru Solterra later op de markt dan Toyota bZ4X

Grappig, volgens Toyota staat de bZ4X op het e-TNGA-platform, maar Subaru noemt dat doodleuk het e-Subaru Global Platform. De precieze specificaties van beide auto's zijn niet bekend, al is wel duidelijk dat zowel de Subaru als de Toyota vierwielaandrijving krijgt met twee elektromotoren. Als de bZ4X en Solterra op de markt komen (de Toyota in 2021, de Subaru in 2022), dan vallen ze in een druk segment, met daarin de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4.