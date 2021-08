Tweedehands elektrische auto's steeds populairder. Subsidie voor 2021 is nu op!

Elektrische auto's zijn veel duurder dan vergelijkbare benzine- en dieselauto's. Ze worden dan ook vooral zakelijk gereden met lage bijtelling, want voor de meeste particulieren zijn ze onbereikbaar. Om de verkoop toch te stimuleren, heeft de Nederlandse overheid twee subsidieregelingen in het leven geroepen: een voor nieuwe elektrische auto's, een voor tweedehands elektrische auto's.



Subsidie voor nieuwe elektrische auto's is al lang op

In 2020 was er 10 miljoen euro beschikbaar voor de kopers van nieuwe elektrische auto's. De subsidiepot was al na acht dagen leeg, waarna alle verdere aanvragen werden doorgeschoven naar 2021. De staatssecretaris stak daar eind oktober een stokje voor, maar dat was te laat, want in december 2020 bleek dat het subsidiebedrag voor 2021 al bijna op was. Van de 14,4 miljoen euro voor nieuwe EV's was nog maar 1,1 miljoen euro over.

Subsidie voor tweedehands elektrische auto's nu volledig gebruikt

De subsidie voor nieuwe elektrische auto's was op 4 januari dus al na een paar uur op. Maar die voor tweedehands EV's niet. In 2020 schaften 3000 particulieren met een subsidie van 2000 euro een gebruikte elektrische auto aan. Aan het einde van het jaar bleef er 750.000 euro ongebruikt. Voor 2021 was er een budget van 13,5 miljoen euro, dat nu volledig benut is. Zo'n 6750 particulieren maakten er gebruik van. Per 1 januari 2022 komt er 18,3 miljoen euro beschikbaar voor tweedehands EV's.