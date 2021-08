Wil je een nieuwe Toyota Corolla? Even geduld a.u.b.

Eerder berichtten we al dat VDL Nedcar in Born, dat Mini's en BMW's X1 bouwt, mensen naar huis moest sturen vanwege het chipgebrek. Maar ook Volkswagen, Fiat en Peugeot maakten melding van vertragingen in de productie. Gisteren voegde Ford zich in het rijtje met de aankondiging dat het de fabriek in Kansas City gaat sluiten. Dat is de vestiging waar de in de VS immens populaire pick-up F-150 wordt geproduceerd.

Extra voorraden sinds kernramp



Dat Toyota aanvankelijk minder last had van het wereldwijde gebrek aan computerchips, was indirect te danken aan de kernramp in Fukushima van 2011. Ook toen moesten diverse Japanse fabrikanten de productie deels stilleggen door voorraadproblemen. Om herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen, legde Toyota sindsdien grotere buffervoorraden aan.

Het perfecte recept



Maar voorraden aanhouden kost geld. Daarom hadden veel autopromerken tijdens de coronacrisis hun orders bij hun toeleveranciers teruggeschroefd. En dus ook bij de chipfabrikanten. Aan de andere kant nam de vraag naar chips vanuit de producenten van computers, laptops en smartphones juist toe. En voilà: het perfecte recept voor een tekort bij een aantrekkende markt.

Corolla, Prius en Land Cruiser de klos



Blijkbaar begint Toyota nu door zijn buffervoorraden heen te raken. En de gevolgen zijn groot. De aangekondigde productiedaling betekent dat Toyota in september geen 900.000 maar 540.000 auto's gaat bouwen. Hierdoor krijgt Europa volgende maand 40.000 Toyota's minder dan gepland. Dit treft vooral de Land Cruiser en de Prius, maar ook de in Nederland en België succesvolle Corolla. Dus als je je zinnen op een Corolla had gezet, moet je óf extra geduld oefenen, óf nog snel een voorraadauto kopen.



Chiptekort houdt nog wel even aan



In een verklaring biedt Toyota zijn klanten excuses aan voor de ontstane situatie. Tevens verwacht het bedrijf dat het zijn geplande jaarproductie voor 2021 wel gaat halen. Volgens sommigen zou het tekort aan chips echter wel tot in 2022 kunnen aanhouden. Want de vraag naar nieuwe auto's neemt wereldwijd weer sterk toe, terwijl meerdere chipfabrikanten kampen met productieproblemen ten gevolge van coronabesmettingen onder het personeel.