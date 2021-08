Amerikaans onderzoek: waarom botst Tesla Autopilot vaak op ambulances of politieauto's?

Het Autopilot-systeem van Tesla is al langer controversieel. De naam is misleidend - Duitsland staat het gebruik ervan niet toe - en geeft mensen het gevoel dat de combinatie van semi-autonome rijassistenten meer kan dan hij eigenlijk kan. In de afgelopen jaren zijn er meerdere gevallen geweest van idiote Tesla-bezitters die tijdens het rijden op Autopilot in slaap zijn gevallen of naar de achterbank zijn verhuisd.

Amerikaanse overheid te laks in reguleren Tesla Autopilot

De Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) gaat 765.000 Tesla's onderzoeken, gebouwd van 2014 tot nu. In 2017 deed de NHTSA ook al onderzoek naar de veiligheid van Tesla Autopilot. Toen besloot de organisatie geen actie te ondernemen. De National Transportation Safety Board (NTSB) - de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Veiligheid - is het oneens met die beslissing en beschuldigt de NHTSA van een lakse houding.



Er moeten regels komen om misbruik Tesla Autopilot te voorkomen

De NTSB vindt dat er regels moeten komen om misbruik van semi-autonome rijassistenten te voorkomen. Dat Tesla-rijders het Autopilot-systeem gebruiken om een tukje te doen of als excuus om niet te hoeven opletten, moet niet mogelijk zijn. Daarbij is Autopilot simpelweg niet goed genoeg. De elf ongelukken waarbij een Tesla op Autopilot inreed op een ambulance of politieauto vonden allemaal 's nachts plaats, in een situatie waarin het systeem mogelijk verwart raakte door flitsende lichten.