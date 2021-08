De nieuwe Mercedes G 500 4x4 rolt op zevenmijlslaarzen over iedereen heen

Sinds 2018 is er een nieuwe Mercedes G-klasse, die er precies zo uitziet als de oude. Met de vorige generatie haalde Mercedes een paar krankzinnige dingen uit. Wie kan de Mercedes-AMG G 63 6x6 vergeten, de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, of de Mercedes G 500 4x4? Allemaal varianten van de G-klasse die extra hoog op hun wielen staan en daardoor boven de rest van het verkeer uittorenen.

Mercedes G-Klasse heeft portaalassen voor zoveel mogelijk grondspeling



De nieuwe Mercedes G 500 4x4 wordt later dit jaar onthuld. Hij heeft een 4,0-liter twinturbo V8 met meer dan 400 pk, die de enorme wielen aandrijft via portaalassen. Dat zijn aandrijfassen die niet in het midden van de wielen zijn gepositioneerd, maar aan de bovenkant. De aandrijving gebeurt via een tandwielenstelsel. Het doel van portaalassen is om de grondspeling te vergroten.



Met de Mercedes G 500 4x4 rol je met gemak door een meter water heen

De vorige generatie Mercedes G 500 4x4 - die werd geïntroduceerd in een opvallend gele markeerstiftkleur - had een imposante grondspeling van 45 centimeter en een doorwaaddiepte van een meter (niet dat een G 500 4x4-eigenaar dat ooit gaat uitproberen ...). Ter vergelijking: een Jeep Wrangler in Rubicon-uitvoering komt niet verder dan respectievelijk 27 centimeter en 76 centimeter.