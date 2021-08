Paniekvoetbal? Toyota lobbyt nog steeds keihard tegen elektrische auto's

De Amerikaanse president Joe Biden zet vol in op elektrische auto's. Hij wil dat in 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto's een stekker heeft en zegt alle 650.000 overheidsvoertuigen te willen vervangen door EV's. De Democraat wordt daarbij in de wielen gereden door - uiteraard - de Republikeinen, die in hun obstructie worden gesteund door onder meer Toyota.

Toyota stuurt lobbyist naar congresleden in Washington

Afgelopen juni stuurde de Japanse fabrikant een hooggeplaatste lobbyist naar Washington om in het geheim met congresleden te praten over Toyota's bezwaren tegen de overgang naar elektrische auto's. Volgens de New York Times heeft de man ingezet op een grotere rol voor hybrides en waterstofauto's.

Toyota heeft elektrische auto's te lang weggewuifd

En inderdaad, met name hybrides zullen de komende jaren een grote rol spelen, maar achter Toyota's gehamer daarop zit meer. Het concern loopt ver achter op de concurrentie en heeft tijd nodig om met een eigen reeks elektrische auto's te komen. Toyota heeft EV-techniek te lang weggewuifd en ondervindt daarvan nu de gevolgen.

Gelobby in de VS, Europa, Australië én thuisland Japan

Toyota lobbyt keihard om strengere emissie-eisen en verkoopverboden voor brandstofauto's van tafel te krijgen. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, Australië, het Verenigd Koninkrijk, India, Mexico en thuisland Japan. Vaak samen met andere autofabrikanten.

Te weinig aandacht voor huidige situatie, aldus Toyota

"We denken absoluut dat elektrische auto's de toekomst zijn", zei een Toyota-woordvoerder tegen de New York Times, "maar we denken ook dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de huidige situatie, waarin 98 procent van de auto's en trucks [in de VS - red.] nog deels door brandstof worden aangedreven."

Grootste politieke donor aan klimaatontkenners

Daarin heeft Toyota natuurlijk gelijk. Maar die verstandige woorden worden enigszins onderuit geschoffeld door het gedrag van de fabrikant. In juni werd bekend dat Toyota de grootste politieke donor is aan Republikeinse congresleden die de verkiezing van Joe Biden als Amerikaanse president ontkennen en niet geloven in klimaatverandering.

Toyota steunde anti-milieupresident Donald Trump

In eerste instantie verdedigde Toyota de politieke donaties, maar na ophef besloot het bedrijf er toch maar mee te stoppen. Net als een paar andere autofabrikanten, steunde Toyota de Amerikaanse president Trump in zijn plannen om de strenge CO2-eisen van Obama te slopen. Toen Biden president werd, draaiden de bedrijven om als bladeren aan een boom.