Double chevron - Wat is de betekenis van het Citroën-logo?

Met gepaste trots beginnen we nog even met de Nederlandse wortels van André Citroën: zijn vader Levie Citroen (nog zonder puntjes op de e) was diamanthandelaar in Amsterdam en verhuisde in 1873 met zijn vrouw naar Parijs. Vijf jaar later werd André geboren. Zou de Hollandsche koopmansgeest nog in zijn genen hebben gezeten?

In Polen zag André Citroën houten tandwielen

Tijdens een bezoek aan Polen in 1905 zag André Citroën hoe meel wordt gemalen met behulp van twee houten tandwielen. Die hadden een V-vormig loopvlak, terwijl in die tijd een rechte vertanding nog gebruikelijk was. André zag de voordelen van de V-vorm en kocht het patent. Toen hij afstudeerde, richtte hij een bedrijf op dat tandwielen ging produceren.

Citroën was gefascineerd door massaproductie



André Citroën was, net als Henry Ford in Amerika, gefascineerd door massaproductie. In dienst van het Franse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, zette hij in 18 maanden tijd een complete mortiergranatenfabriek op. Er werden tot het einde van de oorlog 24 miljoen stuks geproduceerd.

Het automerk Citroën werd in 1919 opgericht



Het automerk Citroën werd pas in 1919 opgericht. Vanaf het begin vormen de twee tandwielen, waarmee Andrés carrière begon, het logo. Tot 1985 was geel de clubkleur van Citroën, tegen een blauwe achtergrond. Tussen 1932 en 1935 kwam tijdelijk een zwaan om de hoek kijken, die voor het logo zwom. Die stond voor le moteur flottant, de zwevende (letterlijk drijvende) motor.

André Citroën was een marketinggenie

Tegenwoordig hoor je het woord merkidentiteit te pas en te onpas, maar André Citroën had honderd jaar geleden al door hoe belangrijk dat was. Hij bedacht vele manieren om de aandacht op zijn merk te vestigen. Zo werd in 1925 de Eiffeltoren verlicht in grote Citroën-letters. De eerste auto-advertentie in een magazine was van Citroën, later richtte hij zich in advertenties speciaal op vrouwen. Omdat hij kinderen zo vroeg mogelijk met zijn producten wilde laten kennismaken, liet André speelgoedauto's maken van de Citroën 5HP. Ook dat was toen nieuw.

In de jaren dertig krijgt het logo dan ook een prominente plek op de grille van Citroën-modellen. Bij de Traction Avant en de eerste 2CV zie je zelfs als je dringend naar de opticien moet het logo onmogelijk over het hoofd. André Citroën overleed in 1935.

Opeens geen logo's meer op de Citroën DS en SM

Merkwaardig genoeg was het logo in de jaren vijftig volledig verdwenen op de beroemdste aller Citroëns, de DS. Ook de SM (1970) moest het zonder logo's stellen. Wel vonden in die jaren twee subtiele wijzigingen plaats: in 1959 staken twee gele logo's uit een witte ovale achtergrond. Zeven jaar later pasten de dubbele chevrons weer keurig in de achtergrond en werd het woord Citroën er in kapitalen onder geschreven.

In 1985 gaat het logo volledig op de schop bij de introductie van de BX Sport: witte chevrons, rode achtergrond. In 2009 is het opnieuw raak: de chevrons worden zilverkeurig en krijgen een rondere vorm. Zeven jaar later wordt dit logo licht bijgepunt: de driedimensionale touch verdwijnt.