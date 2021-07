Autodiefstal 2021: heb je een Mazda CX-5 of Nissan Qashqai? Hou hem in de gaten!

Ten opzichte van 2020 liepen de diefstallen van personenauto's tot en met juni van dit jaar met 21 procent terug. Het aantal gestolen bestelbusjes daalde zelfs met 41 procent. Dat meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).



Diefstal Mazda CX-5 en Nissan Qashqai enorm gestegen



Goed nieuws dus voor bijna iedereen die eerlijk aan zijn auto gekomen is. Maar zoals altijd, zijn er ook uitzonderingen. Zo werden er het afgelopen halfjaar opvallend meer Mazda's en Nissans gestolen dan in de eerste zes maanden van 2020. Bij Mazda zien we een toename van maar liefst 143 procent, bij Nissan is dat zelfs 227 procent. Dit komt vooral op het conto van de populaire suv-modellen van de twee merken: de Mazda CX-5 en de Nissan Qashqai. In absolute aantallen ziet het er gelukkig minder alarmerend uit: er werden 56 Qashqais gejat en 68 CX-5-rijders raakten hun auto onvrijwillig kwijt.

De opvallende cijfers van de twee Japanse modellen passen in de algemene trend dat er steeds meer suv's worden gestolen. Dat heeft simpelweg te maken met het gestegen aantal auto's in het suv-segment. Ook bij Renault, Audi, Peugeot en Opel zien we dat het aantal gestolen suv's toeneemt.

Meest gestolen automerken



Mercedes en BMW waren lange tijd vaste waarden in de top 5 van meest gestolen automerken. Maar de Duitse premiummerken zijn hun posities kwijtgeraakt aan Renault en Peugeot. Volkswagen blijft de nummer 1 met 2,5 gestolen auto's per dag, oftewel 445 (-34%) in het eerste halfjaar van 2021. Toyota en Renault volgen op plek 2 en 3 met 229 (-20%) respectievelijk 203 (-30%) gestolen auto's. Peugeot is een nieuwkomer in de top 5 met 176 diefstallen (+8%). Audi maakt de top 5 compleet met 162 gestolen auto's (-30%)

Meest gestolen automodellen

Gezien de de toppositie van Volkswagen in de merkenlijst, kon het niet uitblijven. Ook in de top 5 van meest gejatte modellen staan de Wolfsburgers hoog genoteerd:

Volkswagen Polo (170) Volkswagen Golf (164) Fiat 500 (83 Mazda CX-5 (68) BMW 3-serie (64)

Hoog risico voor Toyota- en Lexus-rijders

Wie een Toyota of Lexus koopt, krijgt bedrijfszekerheid. Blijkbaar zijn dieven daar ook dol op. Want in het lijstje met auto's waarbij het risico het hoogst is dat ze worden gestolen, zijn Toyota en Lexus volgens het LIV goed vertegenwoordigd:

Lexus RX 450h (diefstalrisico 1 op 129) Toyota CH-R (diefstalrisico 1 op 417) Mazda CX-5 (diefstalrisico 1 op 518) Toyota RV4 (diefstalrisico 1 op 595) Fiat 500 (diefstalrisico 1 op 1274)

Laag terugvindpercentage

Dat de diefstalcijfers een dalende trend vertonen, betekent niet dat het dievengilde slaapt. ManagerRudi Welling van het LIV: “Dergelijke forse dalingen hebben we niet eerder meegemaakt. Dat Covid invloed heeft op de autodiefstallen is wel aannemelijk, anderzijds bewijst de diefstaltoename bij Mazda en Nissan dat niet alle autodieven erdoor worden afgeschrikt."



Welling blijft daarom pleiten voor het gebruik van een goedgekeurd alarmsysteem. Daarnaast vindt hij dat er veel aandacht moet uitgaan naar het terugvinden van gestolen auto's. Momenteel is de kans dat een gestolen auto teruggevonden was maar klein, gemiddeld 39 procent. Dat betekent dus dat 61 op de 100 gestolen auto's nooit meer terugkomen.