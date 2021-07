Van BMW Z1 tot Donkervoort: met deze vijf open auto's kan de zomer écht beginnen

Renault Sport Spider (1995)

Ook typisch iets voor de zomer: vliegen! Daar krijg je een innige band mee als je met deze Renault rijdt, want aanvankelijk had de Sport Spider helemaal geen voorruit. Een windgeleider vonden ze in Frankrijk wel genoeg. Een helm is aan te raden, maar als je die op hebt, blijkt dat vliegen vangen nog nooit zo leuk was. De Renault Sport Spider weegt 930 kilo en heeft de 150 pk sterke motor uit de Clio Williams, waarmee hij een top van 215 km/h haalt. Hoeveel eigenaren zouden dat aangedurfd hebben? Latere modellen zijn overigens wel met voorruit geleverd, maar voor een beetje spanning haal je daar je frisse neus voor op.



BMW Z1 (1989)

De Nederlander Harm Lagaaij weet wel hoe je tijdloze auto's tekent. Je zou niet zeggen dat de Z1 al uit 1986 stamt, al ging hij pas drie jaar later in productie. Meest opvallend: de deuren die in de dorpels wegzakken, zodat je (legaal!) met open portieren kunt rijden. De 2,5-liter zescilinder is achter de vooras geplaatst, voor een optimale gewichtsverdeling. Instappen vergt enige lenigheid en de sportstoelen zijn uiterst krap: een goede reden om bier en borrelnootjes te laten staan. Aanvankelijk zou de Z1 helemaal niet in productie gaan, maar BMW kreeg zoveel positieve reacties dat het merk besloot precies 8000 exemplaren te bouwen.



Morgan 3-Wheeler (2011)

Al in 1908, bouwde Peter Morgan een eenzitter met drie wielen voor persoonlijk gebruik. Pas in 1935 kwam het Britse merk voor het eerst met een auto die vier wielen had. Al reed oprichter Henry Morgan tot zijn dood gewoon in zijn oude 3-Wheeler. De meest recente 3-Wheeler werd geïntroduceerd in 2011 en krijgt dit jaar waarschijnlijk een opvolger. De 3-Wheeler weegt maar iets meer dan 500 kilo en doet de honderdsprint in 4,5 seconden. Er is pro forma een voorruitje geplaatst, maar dat beschermt alleen kabouters tegen de elementen. Wie durft in deze auto zonder ABS, ESP of airbags de top van 185 km/h aan te tikken?



Donkervoort D8 GTO (2012)

Al sinds 1978 legt Joop Donkervoort zich toe op het bouwen van de perfecte sportwagen. Minder kilo’s resulteren in hogere snelheden. Voeg dan nog wat extra vermogen toe, en je hebt een sportwagen die presteert als een raket. Neem de JD-70, die vorig jaar werd geïntroduceerd bij de 70e verjaardag van Joop. De 2,5-liter vijfcilinder is goed voor 415 pk, de sprint naar 100 km/h duurt maar 2,8 seconden. Maar het gaat bij Donkervoort minder om snelheid dan om dynamiek: op bochtige wegen kan de auto buitenwerkelijke dwarskrachten aan. In Lelystad blijven ze de filosofie van Joop Donkervoort trouw: grenzen verleggen. Ook nu Joop Donkervoort is teruggetreden en zijn zoon Denis het stuur heeft overgenomen.



Citroën e-Méhari (2016)

We hadden de oer-Mehari uit 1968 kunnen kiezen, maar gaan toch voor de moderne versie met elektromotor. De productie van de e-Méhari bleef beperkt tot 1000 stuks. Had Citroën er meer gebouwd, dan had de buggy aan strengere veiligheidseisen moeten voldoen, zoals airbags. Het comfort is on-Frans spartaans en de actieradius stelt weinig voor: als je een beetje doorrijdt, kom je hooguit 100 kilometer ver. Maar als de zon schijnt en het dak eraf gaat, vertroebelt je roze bril de nadelen en vergeef je de e-Méhari alles.



Gek op rare roadsters en coole cabrio's? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!