Dit bedrag krijgen Nederlanders met een sjoemeldiesel als compensatie

Als je een sjoemeldiesel van Audi, Seat, Skoda of Volkswagen hebt gekocht, heb je volgens de rechtbank in Amsterdam recht op een schadevergoeding: 3000 euro als het om een nieuwe auto gaat en 1500 euro voor een tweedehands auto.

150.000 sjoemeldiesels

De zaak was aangespannen door Stichting Car Claim en diende tegen Volkswagen zelf, de Nederlandse importeur Pon en softwareleverancier Bosch. Het gaat om ongeveer 150.000 auto´s. Een snelle rekensom leert dat het totale compensatiebedrag voor Nederland tussen de 225 en 450 miljoen euro bedraagt.

Waarom VW misschien best happy is

Volkswagen kan beroep aantekenen tegen de uitspraak. Gezien het hoge totaalbedrag zouden jij en ik dat misschien doen, maar grote kans dat Volkswagen niet ontevreden is over de uitspraak. De compensaties liggen in lijn met een eerdere schikking die Volkswagen een jaar geleden heeft getroffen met 240.000 klanten in Duitsland. Dat kwam neer op 1350 tot 6250 euro per persoon.

Dieselgate, hoe zat het ook alweer?

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang de boel besodemieterd had. In hun dieselmodellen zat een stukje software verborgen dat kon detecteren wanneer een auto op een rollenbank werd getest en schakelde de motor dan over op een schoon programma. Op die manier leidde Volkswagen de autoriteiten om de tuin. Dat Volkswagen fout zat, heeft het Europese Hof van Justitie eind vorig jaar al besloten.

