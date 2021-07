Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 26

+ Top - De Renault 5 komt terug! Als betaalbare elektrische auto

Renault werkt aan de elektrische Renault 5, de elektrische MéganE en vijf andere nieuwe EV’s. Dit hebben we geleerd tijdens de Renault eWays ElectroPop persconferentie. Het grote nieuws is de prijs van de Renault 5: die ligt 33 procent lager dan die van de Zoe. Dat is de moeite, want 33 procent van 33.000 euro is 11 mille.



+ Top - Getest: Jij wilt een Hyundai Ioniq 5! Geen Skoda Enyaq of Volkswagen ID.4

Met de Ioniq 5 heeft Hyundai een fraaie hatchback in het Golf-/ID.3-segment getekend, dachten wij eerst. Maar in werkelijkheid is de nieuwe elektrische auto uit Korea een forse crossover die het opneemt tegen de Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. En na een eerste kennismaking is ons al snel duidelijk: de Hyundai Ioniq 5 is degene die je wilt.



+ Top - Zo maakt Volvo Concept Recharge gehakt van Tesla! Krijgt actieradius van 1000 km

De Volvo Concept Recharge is de voorbode van een geheel nieuwe generatie, puur elektrische Volvo's. De nieuwe modellen worden volgens de Zweden voorlopers op het gebied van accutechniek en autonoom rijden. Bij Tesla kunnen ze hun borst natmaken.



+ Top - E-Legend EL1: ode aan Audi Sport Quattro is elektrisch speeltje voor miljonairs

In het rijtje historische rallyauto's nemen de Audi Quattro en de Audi Sport Quattro een prominente plaats in. De auto spreekt nog steeds tot de verbeelding en daar speelt het Duitse E-legend handig op in met de EL1. Deze supersportwagen combineert een elektrische aandrijflijn met de looks van de Audi Sport Quattro.



- Flop - Porsche Cayenne Turbo GT: minder vermogen dan Turbo S E Hybrid, maar wel een ton duurder

Porsche presenteert de Cayenne Turbo GT als topmodel. Wat betreft prijs klopt dat zeker: hij kost 276.500 euro. Maar met 640 pk levert hij 40 pk minder dan de Turbo S E Hybrid plug-in hybride, die 'maar' 187.900 euro kost. Porsche, wat doet u nu?



- Flop - Deze automerken hebben de verbrandingsmotor alvast doodverklaard (met jaartallen)

Hoewel veel autoliefhebbers er nog niet aan willen denken, lijkt de verbrandingsmotor op zijn laatste benen te lopen. Binnen 5 tot 15 jaar lijkt het gedaan. Veel automerken hebben op papier al afscheid genomen van motoren die op benzine, diesel of gas lopen. Een overzicht.