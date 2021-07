Autoverkopen juni 2021: één model van Kia verkoopt beter dan alle Hyundai's bij elkaar

Toch is Kia niet het best verkochte automerk over de eerste zes maanden van 2021. Dat is en blijft Volkswagen. Maar het verschil met Kia is echt minimaal. Dat blijkt uit de meest actuele verkoopcijfers van de Bovag.

Top 5 merken jan-juni 2021:

Volkswagen (14.799 / 9.1 procent marktaandeel) Kia (14.129 / 8,7 procent) Toyota (11.408 / 7 procent) Peugeot (11.181 / 6,9 procent) Skoda (11.118 / 6,8 procent)





Volvo XC40 is best verkochte auto

Kijken we naar de best verkochte modellen van 2021, dan prijken er twee Kia’s in de top vijf. Maar de nummer 1 is toch ook een daverende verrassing: de Volvo XC40 verovert Nederland al vanaf het begin, maar lijkt als een gerijpte whisky alleen meer liefhebbers te krijgen. Net als de Kia Niro (nummer 3), is de XC40 dan ook leverbaar als benzine, als plug-in hybride én als volledig elektrische auto. Bij particuliere kopers is de Kia Picanto onverminderd populair. Opvallend is dat de Kia Niro beter verkoopt dan alle modellen van concerngenoot Hyundai bij elkaar (4277 auto's).



Top 5 modellen jan-jun 2021:

Volvo XC40 (4867) Kia Picanto (4483) Kia Niro (4343) Toyota Yaris (3702) Volkswagen Polo (3639)





Kia Niro op 1 bij autoverkopen juni 2021

Kijken we alleen naar de maand juni, dan is Kia wel de nummer 1. Het merk verkocht 3162 auto’s, Volkswagen bleef met 3078 net wat achter. De Kia Niro is met 1082 auto’s het best verkochte model van juni 2021. Verrassende tweede: de elektrische Skoda Enyaq iV (882 verkocht). Nummer 3 is de Volvo XC40.



Autoverkopen van 2021 vergeleken met 2020 en 2019

Het lijkt een aardig jaar te zijn voor de verkopen, als je het vergelijkt met het eerste halfjaar van 2020. Dit jaar werden 163.173 auto’s verkocht, vorig jaar 157.971. Maar vergeleken met het laatste ‘normale’ jaar voor corona toesloeg, is de situatie niet rooskleurig. In 2019 werden tot 1 juli 226.482 auto’s verkocht. Dat is 28 procent meer dan in 2021.

En dit zijn de losers van 2021



Er zijn altijd merken waar je liever niet zou willen werken. Jaguar bijvoorbeeld, dat maar 151 auto’s verkocht in 2021 (35 procent in de min). En dan Tesla. Daar is het verval nog dramatischer. 968 nieuwe auto’s in 2021, vorig jaar nog 2859 (67 procent minder). Bij Opel is het al evenmin feest: ruim 2000 auto's minder dan in 2020 (7787 vs. 9954).



De Bovag verwacht dat dit jaar 400.000 nieuwe auto's zullen worden verkocht, maar geeft aan dat voorspellen lastig is vanwege mogelijke nieuwe coronagolven in het najaar en het nijpende chiptekort bij autofabrikanten. En Hyundai? Dat moet hopen dat het met de prachtige elektrische Ioniq 5 een daverende comeback maakt.