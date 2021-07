Overzicht: deze automerken hebben de verbrandingsmotor alvast doodverklaard (met jaartallen)

Op onze Facebook-pagina reageren sommige van onze volgers steevast negatief op berichten over elektrische auto's. Niet zelden komen we posts tegen in de trant van 'elektrisch rijden doen we op de kermis' en 'er gaat niks boven een dikke diesel'. Als we de plannen van de diverse autofabrikanten erbij pakken, krijgen deze verstokte liefhebbers van de verbrandingsmotor het de komende decennia zwaar ...

Audi: binnen 5 jaar

Het premiummerk van de Volkswagen-groep stopt al binnen vijf jaar met verbrandingsmotoren. Dat wil zeggen: met de ontwikkeling en introductie ervan. Vanaf 2033 strééft Audi ernaar geen benzine- en dieselmotoren meer te bouwen. Maar het merk maakt wel een voorbehoud: "De exacte timing van het stopzetten van de verbrandingsmotor bij Audi wordt uiteindelijk bepaald door klanten en wetgeving", aldus een recent persbericht. De fabrikant verwacht echter dat de vraag naar traditionele aandrijflijnen in China ook na 2033 zal aanhouden. "Daarom is het denkbaar dat daar modellen met lokaal geproduceerde verbrandingsmotoren worden aangeboden."

Bentley: in 2030 is het over en uit



Het elitebroertje van Audi start later met EV's, maar de ambities strekken verder. Naar eigen zeggen presenteert Bentley in 2025 zijn eerste volledig elektrische model, om al vijf jaar later te stoppen met verbrandingsmotoren. Van de Bentley Bentayga bestaat al een hybrideversie en ook een aantal andere modellen krijgt zo'n geëlektrificeerde aandrijflijn. Maar als we de Britten moeten geloven, is die modellen geen lang productieleven beschoren.

Fiat: inhaalrace zonder haast - 2040

Met de elektrische 500e was Fiat knap laat, maar de Italianen lijken van plan om een flinke inhaalrace in te zetten. Ze willen het modellengamma tussen 2025 en 2030 stapsgewijs volledig elektrisch maken. De vraag is of dat wereldwijd de bedoeling is. Want in Zuid-Amerika, waar Fiat vooral in Brazilië groot is, zien wij het zo'n vaart nog niet lopen. Op de belangrijke thuismarkt is dat een ander verhaal, althans, vanaf 2040, want dan wil Italië de verbrandingsmotor uitbannen.

Ford: 2030 in Europa

Veel merken houden er voor verschillende markten uiteenlopende duurzaamheidsstrategieën op na. Zo ook Ford. Vanaf 2026 moet elke Ford uitstootvrij kunnen rijden, heeft het merk verklaard, al is het maar deels. Dat houdt waarschijnlijk in dat er vanaf dat jaar alleen nog maar (stekker-)hybrides en EV's van de band lopen. In 2030 wil Ford in Europa alleen nog volledig elektrische auto's verkopen. De komende jaren krijgt de Ford Mustang Mach-E dus een heleboel broertjes.

Honda: lange termijn (2040)

Honda loopt minder hard van stapel met zijn elektrificatieplannen dan veel andere merken. We kunnen ons ook goed voorstellen dat het Honda pijn doet om afscheid te nemen van de vele motorinnovaties die ze in de loop der jaren hebben bedacht. Toch heeft de nieuwe topman van het merk, Toshihiro Mibe, al een sterfdatum voor de klassieke verbrandingsmotor genoemd. Per 2040 wordt er geen enkele Honda meer gebouwd die 'broem' zegt of een uitlaat heeft.

Jaguar: grote ambities voor 2025

Met de ambitieuze plannen van de Britse premier Boris Johnson in het achterhoofd, verwondert het ons niet dat Jaguar vaart wil maken met het elektrificeren van zijn modellengamma. Al vanaf 2025 bouwt het merk nog uitsluitend elektrische auto's. Maar de ambities gaan verder: Jaguar wil het hogerop zoeken en niet meer concurreren met Audi en BMW, maar met landgenoot Bentley. We zijn benieuwd ...

Mini: concrete plannen voor 2025-2030

Vergeleken met moeder BMW (zie hieronder), zijn de elektrificatieplannen van Mini vrij concreet. Het typische lifestylemerk heeft aangekondigd om de fossiele brandstoffen vanaf 2025 stapsgewijs de rug toe te keren. Dat jaar wordt het laatste nieuwe model met verbrandingsmotor geïntroduceerd. Vanaf 2030 is het bij Mini louter elektriciteit wat de klok slaat. De Mini Electric is natuurlijk al een feit en hoe de toekomst eruit kan gaan zien, toont de Mini Urbanaut.

Nissan: beetje onduidelijk

Met de Leaf was Nissan een pionier met een elektrische auto voor de gewone man. Op dit moment lijkt het merk hierdoor een beetje een remmende voorsprong te hebben opgebouwd. Daaraan komt een eind met de Nissan Ariya, die in 2022 eindelijk op de markt komt. De Japanners hebben aangekondigd dat al hun modellen voor de Europese, Japanse, Chinese en Amerikaanse markt in 2030 een geëlektrificeerde aandrijflijn hebben. Maar of daarmee bedoeld wordt dat Nissan in die landen dan alleen volledig elektrische auto's verkoopt, is onduidelijk. De nieuwe Qashqai e-Power heeft bijvoorbeeld ook nog een benzinemotor aan boord. Wel meldt Nissan dat de hele vloot in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

Volkswagen: duidelijke deadlines tot 2040

Volkswagen is één van de weinige merken die concrete omschreven deadlines geeft voor zijn transitie naar een geheel elektrisch gamma. In 2025 moet 32 procent van de Volkswagen-modellen volledig elektrisch zijn, en vijf jaar later moet dit al ruim zijn verdubbeld tot 70 procent. Pas in 2040 voorziet het Duitse volumemerk dat zijn portfolio uit louter EV's bestaat. Er is één grote maar: alle percentages gelden voor auto's op de Europese markt ...

Volvo: geen mitsen en maren

De Zweden profileren zich graag als een milieubewust volkje. De enig overgebleven grote Zweedse autobouwer gaat daar nadrukkelijk in mee. Volvo laat geen gelegenheid voorbijgaan om aan te geven dat in 2030 al zijn modellen elektrisch zijn. Zonder mitsen en maren. De vooruitblik op de Volvo Concept Recharge licht al een vrij concreet tipje van de sluier hoe die toekomst eruitziet.

Diverse bekende merken hebben aangegeven dat ze nog niet 'om' zijn. Daar hebben ze zo hun eigen redenen voor.

BMW: nog niet klaar

Volgens BMW-topman Manfred Schoch is de auto-industrie er nog lang niet klaar voor om massaal over te stappen op volledig elektrische auto's. Daarnaast blijft er de komende jaren wereldwijd nog veel vraag naar auto's met een verbrandingsmotor, aldus Schoch. Dat zijn best opmerkelijke standpunten voor een merk dat er met de elektrische i3 vroeg bij was.

Mercedes: verbrandingsmotoren economische noodzaak

Ola Källenius mag dan een Zweed zijn, als CEO van Mercedes loopt hij niet op de elektrische troepen vooruit. Volgens hem is het simpelweg een economische noodzaak om benzine- en dieselmodellen te verkopen. De opbrengsten uit auto's met traditionele techniek moeten de ontwikkeling van elektrische auto's bekostigen. Mercedes streeft voor 2039 naar een CO2-neutrale vloot, maar dat wil het merk waarschijnlijk ten dele bewerkstelligen met (stekker-)hybrides.

Rolls-Royce: klanten blieven geen EV's

Anders dan concurrent Bentley, heeft Rolls-Royce niet zoveel op met elektrische auto's. Het adellijke merk beweert dat de clientèle niet op EV's zit te wachten. De allerrijksten in de VS, China, Rusland en de Arabische wereld willen gewoon een V12 in hun Rolls. Wat de benzine kost, boeit niet. En het milieu? Ach, dat zijn 'groene dingen langs de weg'. Maar zouden de klanten op de thuismarkt er ook zo over denken? Boris Johnson in elk geval niet. Tja, die rijdt natuurlijk 'maar' Jaguar.