Toen Volkswagen zijn wonden likte na het dieselschandaal, vond het merk zichzelf opnieuw uit. De missie in Wolfsburg is dat elektrisch rijden voor bereikbaar moet zijn. Daarbij zijn drie dingen belangrijk bij de auto's die de komende jaren gaan komen: een grote actieradius, veel mogelijkheden op het gebied van connectiviteit en een aantrekkelijke prijs.

Goedkope Volkswagen ID.3 45 kWh

Dat laatste klinkt leuk, en Volkswagen is al goed bezig. Zo werd de Volkswagen ID.3 zomaar 5700 euro goedkoper in maart. De prijs van de ID.3 45 kWh is 32.190 euro. Daarvoor moet je wel wat concessies doen. Hij kreeg een kleinere batterij van 45 kWh, waardoor de actieradius uitkomt op 345 kilometer. Bovendien gaat snelladen niet zo snel: met maximaal 50 kW.

Prijs Volkswagen ID.2: goedkoper dan een T-Cross

Maar hoe zit het nou met die goedkope Volkswagen voor het volk? Daar wil Thomas Ulbrich, die in de raad van bestuur zit en deze week in Nederland op bezoek was, nog niet zo veel over zeggen. Het enige wat hij kwijt wil, is dat deze VW ervoor moet zorgen dat iedereen een elektrische auto kan betalen. Daarom garandeert hij dat de kleine elektrische Volkswagen een prijs heeft onder de 25.000 euro. Dat is goedkoper dan een T-Cross (27.190 euro), die vermoedelijk even groot is. Ook over de naam gaf Ulbrich al een hint: “Als hij onder de ID.3 komt, kunt u wel raden hoe hij gaat heten.” Er zijn dus twee mogelijkheden: ID.1 of ID.2.

Volkswagen in 2040: alleen nog elektrisch

Ulbrich vertelde nog meer: pas in 2040 is elke nieuwe Volkswagen die in Europa verkocht wordt elektrisch. In 2030 denkt hij dat dit voor 70 procent van de nieuwe VW's in Europa geldt. Maar of Volkswagen echt het merk is dat de elektrische auto naar de massa brengt? In februari reden we met de elektrische Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto van Nederland. En laten ze bij Dacia nu precies hetzelfde zeggen als Thomas Ulbrich … Bovendien was Seat eerder dan VW, dat merk kondigde voor 2025 al in maart een elektrische auto aan tussen de 20.000 en 25.000 euro. De goedkope elektrische Volkswagen wordt er dus een van een drieling, want naast Seat gaat ook Skoda meedoen.

Thomas Ulbrich ligt niet wakker van de elektrificatie van alle Volkswagens. Maar wél van iets anders. Wil je weten wat dat is? Je leest het in de komende Auto Review (20 juli in de winkel), die je nu al kunt bestellen.