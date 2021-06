Toyota heeft gelijk! Elektrische auto's gaan de wereld nog lang niet overnemen

Toyota-bestuurslid Shigeki Terashi sprak deze week met investeerders en zei dat elektrische auto's in de komende dertig jaar zullen blijven concurreren met hybrides en waterstofauto's. Toyota volgt dus niet fabrikanten als Jaguar en Volvo, die over tien jaar helemaal elektrisch willen zijn.

Het is te vroeg om over te stappen op elektrische auto's

Volgens Terashi wordt er bij Toyota hard gewerkt aan een reeks elektrische auto's (enkele jaren geleden wilde Toyota zelfs dat nog niet), maar is het veel te vroeg om de hybride en de waterstofauto af te serveren. En dat is een realistische inschatting van de situatie, want in Europa vergeten we nog weleens dat de rest van de wereld nog niet toe is aan elektrische auto's.

Toyota probeert natuurlijk ook zijn eigen hachje te redden

Maar deels is de opmerking van Terashi natuurlijk ook bedoeld om het eigenbelang van Toyota te dienen. Het Japanse concern is dé pionier als het aankomt op hybrides en heeft daarbij flink ingezet op waterstoftechniek - ook al blieft de markt geen auto's met brandstofcellen.

Toch komen er vijftien elektrische Toyota's op de markt

Een paar jaar geleden riep Toyota nog dat het niet aan een elektrische aandrijflijn zou beginnen, maar een paar maanden terug legde het bedrijf een ambitieus plan op tafel. Binnen nu en 2025 moeten er vijftien elektrische Toyota's op de markt komen. Op dit moment levert Lexus een elektrische UX. Toyota komt binnen afzienbare tijd met de productieversie van de Toyota bZ4X.