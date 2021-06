Dacia heeft een nieuw logo! En jij wil niet weten wat het betekent

Dacia doet de dingen graag anders. Veel autofabrikanten veranderen een randje en een vouwtje aan hun bestaande logo en noemen het beeldmerk dan revolutionair en nieuw. Maar Dacia niet. Het bestaande logo lijkt op een flessenopener met de merknaam erin, maar is eigenlijk een schild. Het nieuwe logo lijkt daar op geen enkele manier meer op.

Zoals je kunt zien, heeft het nieuwe embleem de vorm van een stemvork of een moersleutel. Volgens Dacia zijn het een D en C die met elkaar zijn verbonden. Heeft dat met het DC-snelladen van een elektrische auto te maken? Nee, die connectie heeft Dacia niet gemaakt.

Het nieuwe Dacia-logo straalt van alles en nog wat uit

Het logo straalt robuustheid en stabiliteit uit, aldus Dacia. "De vorm van de letters is opzettelijk verfijnd [dat je niet denkt dat dat per ongeluk is gebeurd en dat Dacia eigenlijk een niet verfijnd logo wilde - red.]. De D en de C zijn spiegelbeelden van elkaar. Ze weerspiegelen de focus op het essentiële en de slimme benaderingswijze van het merk."

Maar daarmee zijn we er nog niet. De paarse Roemeense broeken hebben nog veel meer pr-prietpraat op papier gezet. "Het embleem geeft de essentie van het logo weer door de D en de C samen te brengen, als schakels van een ketting die aan elkaar zijn gekoppeld. Het nieuwe embleem is een krachtig en betekenisvol beeld dat gemakkelijk te herkennen is."



Verder straalt het nieuwe Dacia-logo ook andere dingen uit

En als je denkt dat we daarmee klaar zijn, kom je van een koude kermis thuis (al zou dat wel lekker zijn in deze zomerhitte). "De grafische vormgeving is opzettelijk gereduceerd om eraan te herinneren dat Dacia een merk is dat zich op de essentie concentreert. Elk afzonderlijk deel past bij de andere delen om een samenhangend geheel te vormen."

Dacia gaat door: "Net als het merk dat ze vertegenwoordigen, zijn de grafische ontwerpelementen robuust en flexibel. Een voorbeeld: de pijlachtige D in het logo leidt de blik naar de essentiële kern van het ontwerp en verwijst naar het gevoel van beweging dat wordt gecreëerd door een toekomstgericht merk."



En ja, het nieuwe Dacia-logo straalt nog veel meer uit

En mocht je je afvragen waarom het Dacia-logo niet langer blauw is, maar een soort bruin-grijs-groen: daarmee wil Dacia verwijzen naar zijn band met de natuur. Dat zouden we kunnen lezen als: kaki is de ziekelijke kleur van een boom die door de schadelijke uitstoot van een auto staat te verdorren. Maar dan doen we niet.



Tja, wat hoef je verder niet te weten over het nieuwe logo van Dacia? Dat het "symbool staat voor de behoefte aan vrijheid, het opladen van je eigen batterij en het terugkeren naar de basis. Deze fundamentele behoeften worden door velen gevoeld, ze dwingen ons om ons te concentreren op wat echt belangrijk is." Op al het andere dan een nieuw logo dus ...