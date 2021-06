Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 23

+ Top - Waarom de nieuwe Volkswagen ID.3 Pro S een flink grotere actieradius heeft

Tot nu toe was de elektrische Volkswagen ID.3 er in twee uitvoeringen: als Pure (45 kWh) en als Pro (58 kWh). Per direct voegt Volkswagen een nieuwe topversie toe: de Volkswagen ID.3 Pro S met 77 kWh-batterij, die een actieradius van maximaal 553 kilometer heeft. En dat is 127 kilometer méér dan de actieradius van de ID.3 Pro.



+ Top - Nieuwe Kia Sportage heeft trekjes van de elektrische Kia EV6

Hoe tijden veranderen ... Vijftien jaar geleden zouden we nooit over een Kia hebben gezegd dat we hem fraai vinden, maar het Koreaanse merk heeft sindsdien een enorme inhaalslag gemaakt, zowel qua design als qua technologie. De Kia EV6 is een van de interessantste elektrische auto's van het moment en deze nieuwe Kia Sportage heeft daar duidelijke trekjes van gekregen.



+ Top - Vernieuwde Opel Grandland heeft Manta-neus en enorm dashboarddisplay



Op de nieuwe Opel Astra moeten we nog even wachten. Deze nieuwe Opel Grandland staat eind dit jaar al bij de dealers. Na zijn uitgebreide facelift verliest hij de X achter zijn naam, maar krijgt hij er een fraaie Opel Manta-neus en een volledig op de schop genomen interieur bij.

- Flop - Stekker uit snelste Tesla Model S aller tijden



Eind mei 2021 riep Tesla het nog van de daken: de Tesla Model S Plaid+ knalt in minder dan 2 seconden van 0 naar 100 km/h. Tesla-fanboys die zich al verheugden op sprintduels met de Porsche Taycan of de Ferrari SF90, moeten het straks doen met de 'gewone' Model S Plaid. Want Tesla's duizelingwekkende acceleratiefeest gaat niet door.



- Flop - Pardon?! 50.000 euro voor een oude Ford Escort?

Een Ford Escort uit de jaren tachtig kun je op Marktplaats voor een paar honderd euro kopen. Dus waarom kost dit exemplaar dan 50.000 euro? Omdat de Engelse prins Charles hem in 1981 aan zijn toenmalige verloofde schonk. Aan prinses Diana dus.