Geen fan van een grote achtervleugel? De Porsche 911 GT3 Touring komt eraan

Er zijn te veel Porsche 911-modellen. Je hebt de Porsche 911 Carrera, Carrera 4, Carrera S, Carrera 4S, Turbo en Turbo S. Allemaal als coupé en als cabriolet. En dan zijn er nog de Targa 4, Targa 4S en GT3. Zijn we er dan? Nee! Want op de planning staan ook nog de Porsche 911 GT3 RS, de GT2 en de GT3 Touring.

Porsche GT3 Touring zonder achtervleugel

Die laatste moet je zien als een iets getemde versie van de GT3. Niet getemd in de zin van vermogen en prestaties, maar van iets meer luxe en comfort (heel iets meer). De Porsche 911 GT3 van de vorige generatie (de 991) werd voor het eerst als Touring geleverd. Je kan hem makkelijk herkennen omdat hij de grote vleugel van de 'normale' GT3 mist.



Geen turbomotor, maar atmosferische boxer

De nieuwste Porsche 911 GT3 is uiteraard van het type 992. In tegenstelling tot de huidige Carrera-modellen en de 911 Turbo heeft de 911 GT3 geen turbomotor, maar een hoogtoerige atmosferische zescilinder met een inhoud van 4,0 liter. Het boxerblok draait pas bij 9000 tpm de begrenzer in en levert 510 pk en 470 Nm. Dat is 10 pk en 10 Nm meer dan de vorige generatie.

Versie met PDK-transmissie is veel sneller

Porsche levert de kersverse 911 GT3 met een handgeschakelde zesbak of een PDK-transmissie met zeven verzetten en een dubbele koppeling. Met die eerste zit de Porsche 911 GT3 in 3,9 seconden op 100 km/h. De PDK-versie is maar liefst 0,5 seconden sneller. De topsnelheid van beide ligt niet zo ver uit elkaar: 318 km/h voor de GT3 met handbak, 320 km/h voor de PDK.

Zo'n 220 kilo lichter dan Porsche 911 Turbo S

Vorig jaar reden wij met de Porsche 911 Turbo S. Die 650 pk sterke supersporter weegt zo'n 1640 kilo. De meer op circuitgebruik gerichte 911 GT3 is liefst 220 kilo lichter. Met een wagengewicht van 1418 kilo is hij zelfs iets minder zwaar dan de vorige generatie 911 GT3. Hij is voorzien van dunner glas, koolstofkeramische remmen achter, lichtgewicht wielen (20 inch voor, 21 inch achter), een motorkap en vleugel van koolstofvezel, en meer.