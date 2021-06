Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 20

+ Top - Elektrische Opel Manta heeft geen antenne! Waar moet de vossenstaart nu aan?

Deze Opel Manta GSe ElektroMOD is volledig elektrisch. En aangezien batterijen van EV's de neiging hebben om in de fik te vliegen, komt die bekende Manta-mop nu eindelijk uit. Wat blijft er over als een Opel Manta afbrandt? Een gouden kettinkje en een huilende kapster.



+ Top - Hap, slik, weg! Zo'n grote 'muil' heeft de elektrische Ford F-150 Lightning

Het is alsof we een nijlpaard in de keel kijken. Kijk dan toch naar die 'frunk' van de elektrische Ford F-150 Lightning! Daar past meer bagage in dan in de traditionele kofferbak van veel brandstofauto's. En dan heb je ook nog de laadback van de elektro-pick-up ...



+ Top - ID.X Concept: Volkswagen ID.3 voor leaserijders die van opschieten houden

Heb je als leaserijder verlekkerd naar die sportieve Volkswagen ID.4 GTX zitten kijken, maar heb je maar budget voor een ID.3? Geen nood, als je nog even wacht, kun je misschien een Volkswagen ID.3 GTX bestellen. En ja, we schrijven 'misschien' met opzet, want of deze gave Volkswagen ID.X Concept in productie gaat, is nog helemaal niet bekend.



- Flop - Scénic 25 jaar: Waarom niemand het mpv-feestje van Renault leuk vindt

Vol trots meldt Renault dat de Scénic 25 jaar bestaat. Maar de champagne die ontkurkt wordt, heeft een zure bijsmaak. Destijds was de auto niet aan te slepen, maar tegenwoordig wil niemand meer een mpv.



- Flop - Tesla accepteert sinds maart bitcoins. En nu opeens niet meer ...

Wil je weten hoe wispelturig Tesla-baas Elon Musk is? Dan hoef je maar te kijken naar zijn mening over bitcoin. Tesla kocht begin dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins en kondigde aan de virtuele munt als betaling te zullen accepteren. Tot nu dan, want Musk is opeens van gedachte veranderd. Bitcoins zijn slecht voor het milieu en Tesla wil er niks meer mee te maken hebben.



- Flop - Onderzoek: van alle Europeanen rijden Nederlanders het vaakst te hard

Een grootschalig onderzoek onder 12.000 automobilisten in elf Europese landen heeft een paar interessante bevindingen opgeleverd. Zo blijkt dat van alle Europeanen de Nederlanders het vaakst te hard rijden. Meer dan 90 procent geeft toe het gaspedaal regelmatig te ver in te trappen.