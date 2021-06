Je moet Renault nageven dat ze in de jaren tachtig en negentig heel goed aanvoelden waarop kopers zaten te wachten. In 1984 ging de Espace in productie, de eerste grote mpv (multi purpose vehicle) van Europa. Een mpv was hoog, ruim en praktisch, maar door zijn slimme vorm niet groter dan een middenklasser. De Renault Espace was ontworpen door Matra, dat zijn nieuwste creatie vol trots had aangeboden aan Peugeot. Maar die zagen niets in zo'n futuristisch ruimtewonder.



Renault hapte toe en de Espace werd na een korte opwarmfase een groot succes. Pas na elf jaar kwam Peugeot alsnog met een mpv, de 807.

Stoelendans met de Renault Scénic



Ook 25 jaar geleden, in 1996, had Renault weer iets slims bedacht. De Espace was erg groot, het merk voorvoelde dat kopers graag een kleiner model wilden. Renault kwam met de Mégane Scénic, de eerste compacte mpv. Wat zat deze auto slim in elkaar: elke passagier had zijn eigen stoel. Niet alleen kon je de stoelen opklappen en als tafel gebruiken, je kon ze zelfs uit de auto verwijderen, of alleen de middelste stoel weghalen en de andere twee dichter bij elkaar schuiven.



De jury van de Auto van het Jaar was met stomheid geslagen over zoveel stoelmagie en riep de Mégane Scénic tot winnaar uit. In 1999 verdween Mégane uit de naam, maar bleven de kopers toestromen. Net als bij de Espace, volgden andere merken pas veel later met een compacte mpv. Volkswagen kwam bijvoorbeeld pas in 2003 met concurrent Touran.



Verkoopcijfers Scénic dalen dramatisch

Renault had zowel met de Espace als met de Scénic last van de remmende voorsprong. De mpv werd de afgelopen jaren in populariteit verdrongen door de suv en dat hadden ze op het Franse hoofdkantoor te laat in de smiezen. De dalende populariteit van de Renault Scénic is goed te zien als we in de verkoopcijfers duiken. In het jaar 2000 kochten 15.780 mensen een Scénic, maar in 2020 waren het er nog maar 624. Dat is 3 procent van het totaal van 2020! Bij de Espace zien we een soortgelijke trend: 2004 was een topjaar met 4447 verkochte auto's. In 2020 zetten maar 38 mensen hun handtekening onder een koopcontract.



Espace en Scénic uit productie



Het jubileum van de Scénic heeft dus een wrange bijsmaak. Renault kondigde vorig jaar zelfs aan dat het de productie van de Scénic, de Espace en de Talisman beëindigt. Renault gaat zich meer richten op suv's en crossovers. En oh ironie: in dat opzicht lopen de Fransen juist enorm achter op de concurrentie. Financieel staat het merk er bovendien slecht voor, zo behaalde Renault over de eerste zes maanden van 2020 het grootste verlies ooit. Dat wordt champagne drinken van de Hema, in plaats van een duur Frans huis dat rijmt op Napoleon.