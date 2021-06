Tesla zegt: 'Elon Musk kan twitteren wat hij wil, er komen geen zelfrijdende auto's'

In een interne memo - die is opgevraagd via de Amerikaanse equivalent van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - schrijft Tesla dat het niet gaat lukken om dit jaar zelfrijdende auto's op de weg te krijgen. Elon Musk roept al jaren dat autonome Tesla's er snel aankomen, al schuift hij zijn eigen onmogelijke deadlines steeds verder op. In 2019 wist de Tesla-topman zeker dat het in 2020 ging gebeuren. Nu is het verhaal dat het er dit jaar nog van komt.

Tweet van Elon Musk komt niet overeen met de realiteit

Maar goed, van Musk is bekend dat hij graag overdrijft. En dat blijkt ook uit bovengenoemde interne documenten. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers benadrukte de Canadees Amerikaanse Zuid-Afrikaan wederom hoe goed de zelfrijdende technologie van Tesla is. Maar CJ Moore, hoofd softwareontwikkeling bij Tesla, is het met de beweringen van Musk - onder meer op Twitter - absoluut niet eens. "Elons tweet komt volgens CJ niet overeen met de realiteit", staat in de documenten die zijn opgevraagd.



Tesla zegt dat Musk enorm vooruit loopt op de feiten

In een vergadering met Californische toezichthouders heeft Moore onder meer gezegd dat Musk enorm op de feiten vooruit loopt. In de stukken staat: "Tesla heeft aangegeven dat Elon verwachtingen uitspreekt op basis van het huidige innovatietempo als hij het over autonome capaciteiten op niveau 5 heeft. Tesla kan niet aangeven of het niveau 5 voor het einde van dit kalenderjaar wordt gehaald." En als je dat nu al niet kan aangeven, dan gebeurt het dit jaar dus niet.

Huidige auto's zitten qua autonomie op niveau 2

Zelfrijdende auto's worden ingedeeld in niveaus. Op niveau 2 (waar Tesla en vrijwel alle andere fabrikanten nu op zitten) kan een voertuig zelf gas geven, remmen en sturen, maar alleen in bepaalde situaties en alleen onder toezicht van een bestuurder. Niveau 5 is volledige autonomie, altijd en overal. In de volksmond en in de media wordt een Tesla op Autopilot vaak een zelfrijdende auto genoemd, maar dat is onterecht. Autopilot is niets meer dan een samenwerking tussen een aantal semi-automatische hulpsystemen. In Duitsland is de naam niet toegestaan omdat hij misleidend is.