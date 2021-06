Wat doen de veiligheidssystemen van een auto? Deel 1: cruise control en rijassistenten

Veiligheidssystemen bestaan steeds vaker uit een combinatie van technieken. Ze heten bijvoorbeeld Drive Pilot (Mercedes) of Driving Assistant Professional (BMW) en zijn uiterst complex. Neem de adaptieve cruise control. Die maakt gebruik van verschillende sensoren, zoals camera's, radars en lidar (technologie die de afstand tot een andere auto bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen). Zo kan het systeem de precieze afstand tot de voorligger bepalen en behouden.

Stuur- en spoorassistent

Bij steeds meer auto's werkt adaptieve cruise control ook in stop-en-go-verkeer, waardoor de auto in de file zelf alles doet. Als het verkeer weer gaat rijden, volgt hij de voorligger, en als het weer vastloopt, remt hij automatisch af. Daarbij houdt de auto niet alleen voldoende afstand, maar blijft hij ook in het spoor dankzij de stuur- en spoorassistent. Het systeem corrigeert ook subtiel als je de wegbelijning dreigt te overschrijden.





Vermoeidheidsassistent

Het is niet alleen relaxter, maar ook veiliger. Alsof een paar extra ogen meekijken. Maar in tegenstelling tot je bijrijder met Hyacinth Bucket-trekjes, doen ze hun werk zonder betuttelende zinnen als "Hoe hard mag je hier eigenlijk" of "Pas op voor de voetganger". Ben je moe, dan beveelt de vermoeidheidsassistent een pauze aan. Camera's registreren aan de hand van onder meer het knipperen van je ogen of je te moe bent om veilig door te rijden.



Inhaalassistent

Het intelligente netwerk wordt alleen maar verder uitgebreid. Zo is een systeem dat een aanrijding van opzij probeert te voorkomen steeds gangbaarder. Bij auto's uit de topklasse herkennen de radars zelfs auto's die van verre afstand komen aanscheuren. Iedereen die op de autobahn rijdt, heeft dat vast wel eens meegemaakt: de BMW die eerst heel ver weg leek, zit ineens in je dode hoek. De koninklijke versie van de inhaalassistent berekent wat veilig is en zorgt ervoor dat inhalen volledig smooth verloopt.

Uitwijkassistent

Dan heb je nog de uitwijkassistent, die de blik juist naar voren richt en ziet dat je op een file afrijdt. Omdat auto's tegenwoordig steeds meer met elkaar verbonden zijn, betekent het niet dat de file onverwacht komt voor de auto. De elektronica 'weet' dat verderop een file staat, door gebruik te maken van navigatiedata en de realtime-verkeersinformatie via Google of Here. Daardoor wordt ook de verkeersbordherkenning steeds nauwkeuriger. Steeds meer systemen passen de cruise control aan de snelheid op de borden aan, vertragen automatisch in een scherpe bocht en signaleren spookrijders.

Efficiency-assistent

De systemen dienen niet alleen de veiligheid. Je kunt ook brandstof (of accucapaciteit) besparen dankzij doordachte efficiency-assistenten. Bij elektrische auto's wordt remenergie teruggewonnen en als je bergaf rijdt, krijg je het advies om je voet van het gas te halen. Nog geavanceerder wordt het als een rood stoplicht wordt gesignaleerd, zodat je op tijd kunt afremmen.

Zijn we er nu? Welnee. Ook waarschuwingen voor kruisend verkeer worden steeds normaler, al functioneren deze nog niet optimaal. Daarvoor zijn nog meer sensoren nodig.