Deze milieuklasse is in 2027 niet meer welkom in een zero-emissiezone

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Rijd jij wel eens een zero-emissiezone (zez) binnen met je bestelwagen en weet jij niet welke emissieklasse jouw bus heeft? Check het dan snel. Binnenkort heeft een van de emissieklassen geen toegang meer tot de zones. Wij vertellen je welke, hoe je uitvindt of je op 1 januari 2027 nog welkom bent in een zez en geven je drie alternatieven.

Tijdelijke uitzonderingen

Eigenlijk mag je sinds 1 januari 2025 alleen met een elektrische bestelwagen rondrijden in een zez. Omdat niet elke ondernemer de mogelijkheid had om een nieuwe elektrische bus te kopen, zijn er wat tijdelijke uitzonderingen gemaakt.

Dit is gedaan op zogenaamde Euro-emissieklassen. Op dit moment zijn bussen met een Euro-4 (of lager) brandstofmotor al niet meer welkom. Bestelwagens met Euro-4 zijn geproduceerd tussen 1 januari 2005 en 31 augustus 2015. Net zoals alle bussen van vóór die laatste datum, dus ook Euro-1, 2 en 3.

Euro-emissieklasse 5 nog tot 2027

De volgende categorie die de toegang ontzegd gaat worden is Euro-5. Deze bussen zijn - grofweg - geproduceerd tussen 2011 en 2016. Vanaf 1 januari 2027 mag je er geen enkele zero-emissiezone meer mee binnen. Belangrijk dus om dit op tijd te checken, zodat je op tijd over alternatieven kunt nadenken.

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Check je emissieklasse

Om uit te vinden welke Euro-klasse jouw bus heeft, kijk je op je kentekenbewijs. Daar staat dit vermeld onder 'milieuklasse'. Andere opties zijn om je kenteken in te geven op RDW of op Op weg naar zes. Bij die laatste zie je meteen of je nog welkom bent.

Heb je een Euro-6 bus die vóór 1 januari 2025 op kenteken is gezet, dan mag je nog tot 1 januari 2026 een zez binnenrijden. Maar ook voor deze bussen is het dan echt einde oefening en mogen alleen nog elektrische bestelwagens binnen.

Drie alternatieven

Hoe eerder je over alternatieven nadenkt, hoe beter. Al helemaal als je nu Euro-5 rijdt, is het echt tijd om actie te ondernemen als de zez jouw werkgebied is. Hieronder een paar suggesties:

1. Dagontheffing aanvragen

Ben je slechts sporadisch in een zero-emissiezone? Dan kun je een dagontheffing aanvragen voor je Euro-5 bus. Deze kost 30 euro per dag en is maximaal 12 keer per jaar te verkrijgen via een speciaal RDW-loket.

2. Een Euro-6 occasion kopen

Met een Euro-6 occasion mag je nog tot 2029* een zez binnen. Let dan wel op dat het kenteken is uitgegeven vóór 1 januari 2025. Is de bus van na die datum dan mag je er niet in. Let wel: officieel is dit nog tot 2028. Er wordt echter aan een wetswijziging gewerkt die de toegang voor Euro-6 verlengt tot 1 januari 2029.

3. Een elektrische bestelwagen aanschaffen

Verreweg de meest eenvoudige keuze als je toch iets nieuws (of een occasion) moet kopen. Dan weet je zeker dat je onbeperkt toegang houdt. Moderne elektrische bestelwagens hebben voldoende actieradius voor een dag werken. Check hoeveel kilometer per dag je nu met je brandstofbus rijdt en zoek een elektrische bus die daarmee uit de voeten kan. Je zult zien dat de meeste e-bussen die goed aankunnen.