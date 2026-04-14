Test: Waarom je deze doodnormale functie niet wilt gebruiken in de Farizon SV (2026)

De Farizon SV is een (middel)grote bestelwagen uit China. Het merk zit in de portefeuille van de Geely Group, samen met onder andere Volvo, Polestar en Zeekr. Dat Geely al heel wat EV-ervaring heeft, is in de Farizon goed te merken, zo ervaarden wij in deze test.

Hoe rijdt de Farizon SV (2026)?

De Farizon SV (SuperVan) mag dan misschien nieuw op de weg zijn, de bouwer heeft goed gekeken naar andere bussen en de beste techniek uit eigen Geely-schappen gehaald. Want vanaf moment een heb je niet het idee in een debutant te rijden. Stoelen voelen heel goed en geven veel steun. Ook na een lange rit stap je relaxed uit.

De SV ligt goed op de weg. Ook onbeladen volgt hij strak in de bocht, het sturen voelt licht en toch heel direct. Je hebt nergens het idee met iets groots op de weg te zijn, hoewel de gereden L2H2 versie niet bepaald klein is met zijn lengte van 5490 mm. De 83 kWh-accu brengt dan ook een elektromotor met een standaardvermogen van 102 pk tot leven, met een piekvermogen van 231 pk.

Ruim voldoende voor een vlotte werkrit. En een opgegeven (WLTP) actieradius van maximaal 345 km. Tijdens de test over allerlei soorten wegen gaf de computer een gemiddeld verbruik van 23,3 kWh/100 km aan. Dit ligt een stuk lager dan de fabrieksopgave van 26,5 kWh/100 km, waardoor ruim 300 km zeker haalbaar moet zijn.

Vooral als je gebruik maakt van de regeneratie, waarbij je tussen drie standen kunt kiezen. Ook van rijmodi zijn er drie: eco, normaal en sport. Met die laatste heb je aardig wat extra power om net even weg te komen, bijvoorbeeld bij het inhalen op de snelweg.

Het zicht rondom is voor een busje best prettig door de grote voorruit en hoge zijruiten. Wanneer je de knipperlichten uitzet op lage snelheid geeft de buitenspiegelcamera een panoramisch zijdelings beeld weer in het dashboard. Heel fijn bij bijvoorbeeld fietspaden, maar had er meteen een lcd-binnenspiegel bijgedaan voor goed zicht naar achteren. Camera's zat op de Farizon SV.

Piepjes en dat soort dingen? Ja, daar word je niet gelukkig van. Vooral met intelligent cruise control. De SV remt dan af in wat het systeem een scherpe bocht acht. Daarover lopen de meningen nogal uiteen, want als mens hou je gewoon het gas erop. Vooral op 80 km/h-wegen is de bus trigger happy. Heb je een smallere weg met aan de zijkanten fietsstroken dan weet hij het niet meer en zwabbert hij rechtdoor. Allemaal redenen om geen cruise control te gebruiken.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Farizon SV?

De Farizon SV is leverbaar in drie lengte- en drie hoogtematen en twee accupakketten: 67 en 83 kWh. Op de L3H3 na, die is beschikbaar met 83 en 106 kWh. Wij reden de L2H2 83 kWh, met de volgende specificaties:

Afmetingen (lxbxh): 5490x2270x2180 mm

Laadvolume: 9,4 m3

Max. laadvermogen: 1200 kg

Laadtijd snellader 140 kW: ca. 30 min. (30-80%)

Laadtijd 11 kW: 9 uur (15 tot 100%)

Max. aanhangwagengewicht (geremd): 2000 kg

Max. snelheid: 135 km/h

Wat is de prijs van de Farizon SV?

De Farizon SV is er vanaf 41.780 euro voor de L1H1 met een laadvolume van ca. 7 m3 en een 67 kWh-accupakket. De gereden L2H2 met 83 kWh is er vanaf 47.780 euro en de duurste versie, de L3H3 met 106 kWh accu en 13 kuub aan laadruimte kost 54.490 euro (alle prijzen in dit artikel ex. btw).

Hoe is de Farizon SV uitgerust en wat zijn goede accessoires?

Onze uitvoering had een trekhaak, een optie van 920 euro. Deze moet je af fabriek mee bestellen. Achteraf opbouwen is geen optie in verband met de typegoedkeuring bij het op kenteken zetten. Andere bijzondere optie is de V2L-installatie, goed voor 3 220V-aansluitingen. Verder kun je - naast zo'n beetje alle denkbare veiligheids- en rijassistentiesystemen - rekenen op onder andere:

12,3 inch touchscreen voor mulitmedia en systeeminstellingen

Apple CarPlay/Android Auto

360 graden surround parkeermonitor

Keyless start

3 met vegan leder beklede zitplaatsen met ventilatie en verwarming

Tweezits bank en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Heel veel opbergvakjes

Wat vind ik van de Farizon SV (2026)?

Het rijden met de Farizon SV is een plezierige ervaring. Ontspannen zit, gemakkelijk in- en uitstappen, voldoende vermogen, behoorlijk goed zicht rondom, prima soundsystem. De enige minpunten waren de verwarming die tijdens de koude testdag niet goed op gang kwam, de hele range aan piepjes en vooral de intelligent cruise control die het steeds beter wist. Met nog een prima actieradius en snelle snellaadtijd is de Farizon absoluut een concurrent voor modellen zoals de Ford E-Transit Custom en E-Transit (afhankelijk van de gekozen lengte en hoogte), Volkswagen e-Transporter en Renault Trafic E-Tech electric en Master E-Tech electric.